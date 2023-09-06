大角咀4星餐廳生蠔大腸桿菌超標7倍！食安5建議防中招5類人最高危

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（9月5日）公布，一個即食生蠔樣本被檢出大腸桿菌含量超標近7倍，中心正跟進事件。近日生蠔頻頻發生問題，食物安全中心有5項建議提醒市民以防食物中毒。



Marco's Oyster Bar & Grill。（openrice圖片）

大角咀Marco's生蠔大腸桿菌超標7倍 食安：已下令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布，一個即食生蠔樣本被檢出大腸桿菌含量超標。據了解，涉事餐廳為位於大角咀港灣豪庭廣場的西式餐廳Marco's Oyster Bar & Grill。

Marco's Oyster Bar & Grill生蠔樣本大腿桿菌含量超標。（openrice圖片）

中心發言人指：「中心透過恆常食物監測計劃，從旺角一間食肆抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，每一百克樣本的大腸桿菌最大可能數為五千四百。根據《食品微生物含量指引》，每一百克擬供直接食用的活或生的雙殼貝類軟體動物的大腸桿菌最大可能數超過七百，即屬不滿意。」

食安中心指，已指示食肆停售受影響食品，並要求餐廳進行徹底清潔和消毒。食安表示會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。而記者亦曾至上述餐廳的openrice查看相關食評。 他的總評分有四星， 食評有讚有彈，今年5月有讚餐廳生蠔夠新鮮又鮮甜抵食，但發現早年亦有負評，指該餐廳的衛生環境欠佳，且生蠔質素參差，但那是2021年的事。

生蠔食安事故頻生 食安：5類人應避免進食生蠔

食安：5類人應避免進食生蠔（istockphoto）

生蠔一直是高風險的食物之一，但最近關於生蠔的食安事件卻比想像中更頻繁地出現。我們早前曾報道過，有市民在網上發文，指在荃灣西楊屋道某餐廳進食晚餐，並享用了一打價格$10/隻的生蠔，惟吃完後立刻感到不適，除了出現頭暈眼花的症狀，下車後更「即刻嘔」。

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食安：5類人應避免進食生蠔（istockphoto）

關於生蠔的問題，食物安全中心指，生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。同時還提醒有5項要注意：

1.進食生蠔時蘸辣醬、檸檬汁、醋，或配以酒精，都不能殺死蠔隻中的病原體，只有徹底煮熟才可以。



2.避免過量進食蠔隻，並保持飲食均衡，以減少因偏食某幾食物而過量攝人當中的化學污染物或天然毒素。



3.切勿生吃只供熟食的蠔隻。



4.不建議生吃在原產地預先去殼的生蠔。



5.確保所購買的生蠔沒有被重新浸人水中存養。



資料來源：食安中心/食安生蠔注意事項