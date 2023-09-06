水果迷思｜果糖易致脂肪肝/高血壓？醫生：吃對水果糖尿風險降45%

生果是許多人都喜歡的健康食物，但最近有不同聲音指，水果中的果糖對身體有壞影響，甚至會造成糖尿病、高血壓、脂肪肝等情況。但近日有醫生對此進行分析和分享，表示只要吃對水果，可減糖尿病風險45%！



果糖會致脂肪肝糖尿病高血壓？(istockphoto)

水果果糖會致脂肪肝、糖尿病、高血壓？

最近網上有不少流傳，指水果中的果糖含量高，多吃不單止會有糖尿病風險，甚至會有高血壓危機。還稱果糖進入身體內部只能靠肝臟去處理，多吃不但會對肝臟造成負擔，甚至會有脂肪肝。

就以上種種言論，台灣有醫生在個人頻道上分享觀點，這位醫生筆名「蒼藍鴿」是台灣醫學頻道上著名的醫生，畢業於台大醫學系，除了是所企業、學校健康講座指定講師外，更是台大醫院兒科總醫師，亦是醫療暢銷書作家，得到美國醫師認證（ECFMG）。他就三個層面回應了關於果糖和健康的問題。

果糖易致高血糖 醫生：吃對水果糖尿病風險降45%

蒼藍鴿引用了多篇論文，根據不同的研究資料所得，增加水果攝取量，是絕對可以降低糖尿病風險的。一份2017年的綜合研究報告指，每增加100公克水果的攝取， 減少2%糖尿病的機會、而每天水果攝取增加至200至300克的話，可減少10%糖尿病機率。

水果會造成糖尿病？（蒼藍鴿YT）

但有人指亞洲水果特別甜， 果糖含量和歐美地方不同，不可相提並論。蒼藍鴿又引用了一篇針對亞洲地區的論文研究，結果指，若人們有遵守國民健康飲食指南（即香港的食物金字塔）的指示去進食，每天吃一至兩份水果的人，和沒有吃水果的人相比，糖尿病風險降低了45%！總括而言，對正常健康的身體來說， 每天吃二至三份水果，是可以降低糖尿病風險的，但長期攝取五份或以上就要小心了。

水果會致脂肪肝？醫生：根本沒有這樣誇張

水果會致脂肪肝？(istockphoto)

有傳言指， 肝臟是身體唯一可以處理果糖的地方，但蒼藍鴿指這其實錯的！2021年有研究論文指，果糖進入身體後其實只有14%會直接進入肝臟、42%果糖是在小腸被處理成為葡萄糖、30%會被轉換成有機酸。因此果糖對肝臟的負擔根本沒有傳言指的這樣誇張。

水果會致高血壓？醫生：完全相反還可降腸癌風險

水果會致高血壓？(istockphoto)

蒼藍鴿指，一份2019年發表在美國心臟協會雜誌的研究指，每天吃三份水果（約240克）可以降低6%高血壓風險，而隨着攝取水果的份量上升，其風險也持續降低，最多為一天五份水果約600克左右，但這時雖然血壓情況有所紓緩， 但同時就要小心自己的血糖指數了。

這是因為水果和蔬菜相似， 大多都存有豐富的鉀離子，而人體腎臟在處理及排出鉀離子時，會把納離子同時排出體外，這可降低血壓，從而減少心血管疾病的風險。醫生還補充， 水果其實還有助降低患大腸癌的風險。

還是不放心果糖？ 可以吃甜度低的水果但切忌果汁！

水果的營養豐富對人體帶來很多好處，在都市人普遍攝取水果量不足的情況下，盲目鼓吹果糖有害可說是非常不健康的情況。而蒼藍鴿指，如果真的對果糖還是存有擔心，可以吃甜度較低的水果，如哈密瓜、西瓜等就可以盡量避免了。

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醫生同時提醒， 上述說的水果到時原形水果 ，果汁絕對不計算在其中，果汁對身體來說的效果是完全相反的，它才是增加糖尿病風險的元兇，大家要小心了。

資料來源：蒼藍鴿youtube/sciencedirect/ National library of medicine1/ National library of medicine2/ National library of medicine3