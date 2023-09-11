腎臟炎｜腰痛或腎虧睇3情況！懶理腎炎恐腎衰竭！4飲食原則防中招

腎臟炎會引起腰痛點分係咪腎有事？你有試過腰痛嗎？9類高危人士較易患上腎臟炎，如果疏忽治療，更有機會由腎臟炎演變成腎衰竭，大家一定要注意。



腎臟炎主要可分3種（istockphoto）

腎臟功用是什麼？ 腰痛、排尿異常恐腎藏炎

腎臟是人體中負責過濾和排出廢物的器官，腎炎則是其病變的一種，它會損害腎臟功能與結構，甚至造成腎衰竭等嚴重疾病。腎臟炎可分為急性和慢性兩種，常見的急性腎炎包括腎絲球腎炎、腎小管炎和腎盂腎炎。

腰痛是腎臟病的代表性症狀之一（istockphoto）

想要預防腎臟炎對身體的傷害，就要好好留意身體給自己的警號，而腰痛是腎臟病的代表性症狀之一，但我們怎樣分辨這是腎病腰痛症狀，還是純粹的肌肉疼痛呢？其實一般而言，如果只是腰痛，沒有附帶排尿異常，如血尿、蛋白尿、排尿量異常等情況，大多都只為腰肌勞損，不必過度擔心。

腎臟炎9類人士高危 糖尿高血壓要小心

腎臟炎有9類高危人士，65歲以上即中（istockphoto）

腎臟炎如沒有及時發現、疏忽治療，就有機會由腎臟炎加劇成腎衰竭。這些慢性腎病除非及早檢查發現，否則等到有明顯症狀時，往往已造成了程度不低的損害。以下是腎臟炎9類高危人士，大家要小心：

1.糖尿病患者

長期高血糖會造成腎臟及血管病變。

2.高血壓

血壓控制不好，會影響腎臟血管及腎小球硬化。

3.痛風患者

尿酸過高，容易沉積在腎組織，影響腎功能。

4.65歲以上長者

器官隨著年齡增加而退化，容易合併腎功能退化。

5.心血管疾病患者

心臟衰竭容易導致腎功能退化。

6.長期服用藥物

腎是重要的代謝器官，長期服用來歷不明的藥物，會造成不可逆轉的腎臟損害。

7.有腎病家族史的人

家族中有多囊性腎病變、遺傳性腎炎及透析病人。

8.煙民

香煙的成分會刺激交感神經，升高血壓，造成腎臟負擔。

9.代謝症候群

即肥胖、三高之族群。

腎臟發生發炎反應需要限制蛋白質攝取（istockphoto）

預防腎臟炎飲食4原則 喝水太多也不行

腎臟產生發炎反應，日常的過濾工作就會為它造成負擔，令其病情加劇，身體受損情況愈加嚴重。防止這種情況，我們就需要在飲食上多加注意。

1.蛋白質攝取限制



當腎功能不佳時，需減少蛋白質攝取，以減輕腎臟排毒負擔。隨著腎功能惡化程度增加，飲食限制也變得更嚴格。

2.鈉攝取限制



腎臟發炎可能導致水腫，限制鈉攝取可減少體液滯留，減輕心臟的負擔。除了減少鹽的攝取外，亦應減少使用高鈉調味料如醬油、番茄醬、黑醋等。

3.鉀攝取限制



腎臟疾病後期易導致高血鉀，應謹慎攝取高鉀食物，如菠菜、白莧菜、榴槤、釋迦、香蕉等。為避免攝取過多鉀，可將葉菜汆燙，溶出部分鉀，只食用蔬菜而不飲湯。

4.水分平衡



發現水腫和高血壓症狀時，應在醫生指導下限制水分攝取，以減輕心臟和肺臟負擔，避免生命受到更嚴重的威脅。

資料來源：康健/美邦醫學