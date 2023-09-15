醬料儲存｜辣椒醬含1成分可置室溫？應否放雪櫃2大關鍵3情況要掉

有些人喜歡把辛辣調味料放進雪櫃，有些人會把辛辣調味料放在室溫，讓雪櫃騰出寶貴的空間。想知道辛辣調味料應該放哪裡？美國食品安全專家說出了答案。



辣椒醬應否放雪櫃？美國食品安全專家就說出了答案。（網上圖片）

美國烹飪教育學院烹飪藝術廚師兼講師Gill Boyd就在報道中指出，辣醬中含有鹽、醋和辣椒素，這些成分都可以保證醬料的安全，辣椒素可以防止細菌的形成，醋的酸度也可以抑制細菌的生成。坊間大部分辣醬都以醋為製作基礎，使其性質特別穩定。

他指出，只要查看食物標籤中的成分，辣椒醬是否以醋為基礎，往往會被列為繼辣椒之後的第二種成分，只要有醋的存在，即使放在室溫的環境下，也可以長時間保存顏色及味道。

坊間大部分辣醬都以醋為製作基礎，使其性質特別穩定。（網上圖片）

醋是一種天然防腐劑，常用作穩定醬料的保質期，Gill Boyd還指出，現時商業生產的辣醬往往加入防腐劑及添加劑，並可在室溫下儲存，當中最常見的是加入黃原膠，是一種穩定劑和粘合劑，可以防止成分分離。

不過，一些手工品牌或自家製作辣醬，不添加其他成分來延長保質期，則需要保存在雪櫃中，因為欠缺醋的成分，就必須需要冷藏。另一種需要注意的成分是水果。用芒果、菠蘿或番茄製成的辣醬汁也需要冷藏，因為當中的糖分會削弱酸度，大大降低其保質時間。

一些手工品牌或自家製作辣醬，需要保存在雪櫃中。（網上圖片）

辣醬放雪櫃可延長保質期 但影響風味

將辣醬存放在寒冷的環境中可以防止辣醬氧化，大多數辣醬都以玻璃或透明包裝出售，顏色可能會隨著時間及光線而發生變化，美國加州大學食品安全教授Linda Harris也在報道中指出，隨著時間的推移，辣椒醬的風味會發生變化，而且變得不太強烈，但變質的情況在低溫下會減慢，因此，存放在雪櫃會更安全。

辣醬可存放多久？

即使得到合適的儲存，辣醬也不會無限期地保存。Linda Harris指使用添加劑及防腐劑的辣醬在室溫下，可以保存一到兩年甚至更長。而手工或自製的辣醬在冷藏後，通常可以保存六個月到一年左右。

如果未能確定辣醬可否食用，有一些跡象會表示可以扔掉。先檢查辣醬的顏色變黑、味道變酸及黴菌生長情況，當看到任何黴菌生長，就該扔掉它。

檢查辣醬的顏色變黑、味道變酸及黴菌生長情況，就可決定是否扔掉。（網上圖片）

參考資料：Huffpost／健康2.0