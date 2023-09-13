花竹蝦｜網民分享自製蝦刺身！花竹蝦點解可生吃？食安5招減風險

休魚期後，花竹蝦攻陷各個街市，最便宜百多元便有一斤，上次記者到坊觀塘街市時，海鮮檔主稱花竹蝦矜貴在於可以用作刺身，相反，其他煮法食不出分別，更建議食當造的花竹蝦、海中蝦。



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網民推薦作刺身 為何特別鮮甜？

花竹蝦網民推薦用作兩食，蝦頭可作鹽燒或炸，蝦肉則原隻作刺身。為何花竹蝦會比其他蝦類適合作刺身？原因是可以用作刺身的蝦類，主要是含有一種物質叫自溶酶，通常發生在蝦死亡之後，細胞沒有積極地消化自己，當存放在冰冷的環境下，其肉質會更爽彈及鮮甜。

花竹蝦可以用作刺身的蝦類，主要原因是含有一種物質叫自溶酶。（網上圖片）

休魚期完網民爆食花竹蝦海中蝦？1種蝦大廚海鮮檔主齊推薦更鮮甜

花竹蝦學名為「日本對蝦」 喜歡深水及高鹽度

花竹蝦的位置分佈極廣，日本北海道及至黃海南部，中國浙江、福建、台灣、廣東，菲律賓、新加坡、澳大利亞北部、印度、非洲東部以及紅海均有分布。成蝦雌大於雄，體長可達12至20厘米，體重為20至25克，最重一隻可達95克左右。

花竹蝦棲息於水深10至40米的海域，並棲息於沙泥底，白天潛伏在深度約3厘米的沙底內少活動，夜間則活動頻繁並進行覓食。花竹蝦為廣鹽性蝦類，適宜的鹽度範圍是15至30%，這些因素都會令花竹蝦的細菌含量相對較少，較宜用作刺身。而日本養殖的花竹蝦則是最安全的，他們會用生石灰對蝦池徹底消毒，殺滅池中全部有害病菌及病毒，而且會飼養在一個比較低溫的環境下，可以用作刺身。

食安中心指刺身食物風險高。（網上圖片）

食安中心指刺身食物風險高 進食5大須知

1）食環署不建議從街市攤檔購買活蝦自行在家製作蝦刺身，因為街市攤檔的海水無法保證安全。所以，如要製作蝦刺身，應向信譽良好的店舖購買原材料。



2）到食肆品嘗蝦刺身時，應留意該食肆是否已獲食環署發出之牌照以及有售賣刺身的批註，並展示橙色標籤以及有關批註的貼紙於食肆入口當眼處；如沒有，便不應在該食肆進食刺身。



3）進食蝦刺身前，應留意刺身是否冰凍，如刺身不是保持在低溫下，或發現蝦剌身不新鮮、有異味，應停止進食。



4）避免進食過多蝦刺身，以減低風險。



5）免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童患食源性疾病的風險較高，故不應進食，如食用蝦刺身後感到不適，應盡快求醫。



資考資料：食安中心／百科知識