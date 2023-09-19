點心熱量｜營養師列20款點心卡路里 炸雲吞排12　最肥1啖=1.7碗飯

酒樓點心是許多人都喜歡的食物，跟親朋好友一起到茶樓飲茶，吃一盅兩件，是很多人都非常享受的時間。但你可有留意茶樓點心的熱量嗎？近日有營養師盤點了20款酒樓點心的熱量排名，炸雲吞、鹹水角竟然三甲不入！



香港的美食在七十年代已經風靡國際了，例如是茶樓點心。（資料圖片／吳煒豪攝）

飲茶點心炸雲吞僅排第12 最肥炸兩1啖=9粒蝦餃

茶樓飲茶，融合了中國飲茶文化與南北點心料理，是香港相當富有代表性的飲食之一。筆者有空也會和家人一起到茶樓飲茶，享受美味以及和家人相處的時間。近日營養師Charlene Wong就針對茶樓點心，列出了20款點心的熱量排名。

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營養師Charlene Wong以每粒、每件去計算其食物的熱量，這可更貼近平日去飲茶時的實況，方便大家參考。從營養師的資料中可見，在固有印象中以為一定很肥的炸雲吞一件熱量為110大卡，在20款食物中僅第12名，而日常飲茶常見的燒賣一粒熱量為62大卡、蝦餃熱量為50大卡。而炸兩則成了熱量之冠！一件一啖的炸兩熱量竟達450大卡，等於9粒蝦餃。以一碗200克白飯，約260卡路里計，着不多是1.7碗飯！

酒樓點心熱量排名（卡路里由高至低，以每粒／件計算）：

1 炸両：450大卡

2 豉汁蒸排骨：260大卡

3 柱侯金錢肚：223大卡

4 豉汁蒸鳳爪：200大卡

5 咖喱蒸士魷：192大卡

6 鹹水角：170大卡

7 薑蔥牛柏葉：165大卡

8 叉燒包：155大卡

9 炸春卷：150大卡

10 鮮竹卷：150大卡

11 奶皇包：125大卡

12 炸雲吞：110大卡

13 叉燒腸粉：110大卡

14 潮州粉粿：95大卡

15 山竹牛肉：95大卡

16 牛肉腸粉：89大卡

17 小籠包：86大卡

18 鮮蝦腸粉：82大卡

19 燒賣：62大卡

20 蝦餃：50大卡

鍾意飲茶又怕肥？營養師4大貼士護健康

鍾意飲茶又怕肥？（資料圖片）

去飲茶食點心普遍其熱量都高，怎樣做才可健康地享受這個點心文化呢？營養師Charlene Wong就提醒我們，有4大貼士可以留意：

1.蒸的點心會比較「健康」，卡路里較低可以比較放心。



2.建議額外點蔬菜以補充膳食纖維攝取，促進腸道消化。



3️.盡量減少醬汁的使用量，以減少鈉質攝取量。



4️.建議炸的點心進食不多於兩份，降低卡路里攝取過多的風險。



此外，營養師亦建議，如果是多人的飲茶聚會，那麼每籠吃一件，便可以減少進食過量的問題，也能每樣嚐一嚐味道，享受美味之餘，又不怕熱量過高。

資料來源：營養師Charlene Wong