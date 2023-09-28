失禁飲食｜全球4成長者受失禁困擾　護膀胱忌5食物 多吃雞蛋牛蒡

長者是尿失禁病患高危份子，調查結果顯示，全球75歲以上的長者中，有高達40%受失禁問題困擾。美國泌尿科專家博士指出，膀胱的健康與飲食有莫大的關係。



全球75歲以上的長者中，有高達40%受失禁問題困擾。（網上圖片）

長者膀胱功能下降 往往忽略飲食的影響

年齡增長對泌尿系統的影響，首先是膀胱容量減少，此外就是膀胱收縮能力減弱，以及忍尿能力下降，而大部分長者都可以適應這些變化，但失禁絕對不是一個必然過程。

可是，很多長者會忽略飲食與膀胱的關係，大多只會考慮到飲得多與少，可能與膀胱有關，但原來食物也會刺激膀胱。美國泌尿科專家博士Anika Ackerman指出，對於膀胱敏感或膀胱過度活動症的患者來說，不當的飲食會令症狀惡化，為了膀胱健康，她建議應限製或避免這些食物及飲品：

+ 6

5種刺激膀胱的食物及飲品

1）咖啡

美國泌尿科醫生Fenwa Milhouse指出，咖啡中的咖啡因是一種利尿劑，它會讓身體產生更多的尿液，增加膀胱活躍度，咖啡因還會增加排尿的緊切性，使長者更難控制膀胱，更有可能出現膀胱滲漏。

2）柑橘類水果

柚子或橙都是酸度高的水果，酸度會刺激膀胱內壁，並增加膀胱疼痛症狀，如果有尿路感染或間質性膀胱炎的活躍症狀，應避免食用這些食物。

柚子或橙都是酸度高的水果，酸度會刺激膀胱內壁。（網上圖片）

3）番茄

番茄的酸性很強，是膀胱疼痛的一個誘因，番茄比蘇打水更能增加尿液的酸度，並且會嚴重刺激膀胱內壁。另外，Fenwa Milhouse指出，煮熟的番茄較新鮮的番茄更酸，應限製或不吃煮熟的番茄。

4）加工肉類

加工肉類的添加劑對膀胱有害，許多肉類含有硝酸鹽，硝酸鹽是氮和氧化合物的混合物，是眾所周知的致癌物，並會增加膀胱癌的風險。

5）辛辣食物

美國泌尿科專家博士Anika Ackerman指出，辛辣食物很容易傷害膀胱內膜細胞，若原本膀胱機能就不好，或有間質性膀胱炎等疾病，吃太辛辣會讓症狀更加惡化。

辛辣食物很容易傷害膀胱內膜細胞。（網上圖片）

3類改善頻尿問題食物

1）含豐富蛋白質食物

攝取瘦肉、魚肉、蛋等優質蛋白質，有強化肌力的作用，能幫助骨盆底肌群的肌力，幫助預防改善漏尿及頻尿問題。

攝取瘦肉、魚肉、蛋等優質蛋白質，有強化肌力的作用。（網上圖片）

2）溫潤身體食物

牛蒡、胡蘿蔔、白蘿蔔、蓮藕、南瓜、大蒜及肉桂等食材，具有溫潤身體的效果，能避免身體受寒而導致頻尿。

3）保護黏膜食物

山藥、蓮藕、芋頭等食材能幫助保護膀胱黏膜的健康，也對預防頻尿有效。

山藥、蓮藕、芋頭等食材能幫助保護膀胱黏膜的健康，也對預防頻尿有效。（網上圖片）

資料來源：Huffpost／家天使