黃連功效｜糖尿特效藥！大苦大寒清熱解毒5類人不宜1情況愈食愈傷

黃連功效｜「啞子食黃連」，有苦自己知，相信不少人都聽過這句歇後語，但黃連是什麼，有什麼功用又知不知？黃連，其實是中醫常用的一味藥材，大苦大寒，具清熱解毒之效，但有5類人要小心。



黃連大苦大寒清熱解毒（網上圖片）

黃連功效｜大苦大寒清熱解毒 分味連、雅連、雲連

關於黃連，台灣昌盛堂中醫診所的廖芝晨中醫師也曾在社交平台上，分享過關於黃連的資訊。她指黃連其實不是單一種植物， 而是毛茛科的植物黃連、三角葉黃連或雲連的乾燥根莖，即「味連」、「雅連」跟「雲連」的總稱。他們長在山林或陰谷之中，寒冷的地方造就它們大苦大寒的特性，對清體內火氣功效最顯著，也以此延伸出許多不同效用。

李時珍指，黃連性寒，味苦（浸會大學中醫藥學院）

《神農本草經》提到：「黃連，味苦寒。主熱氣，目痛，眥（眼眶）傷，泣出。明目，腸澼（痢疾），腹痛，下利（腹瀉），婦人陰中腫痛，久服，令人不忘。一名王連，生川穀。」李時珍指，黃連性寒，味苦，如要治眼病和腸胃炎，黃連是關鍵的藥。

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黃連功效｜降血糖特效藥 視乎體質慎用

在治療糖尿病的眾多中藥，最常用的單味藥之一便是黃連。根據台灣長庚大學臨床醫學研究所中醫組的研究論文，黃連可治療糖尿病，更是降血糖的特效藥。黃連主要功效為清熱瀉火，用於治療第2型糖尿病早期和中期「內熱熾盛」的階段，但要看病人的體質，如果病人為實熱大火之體質才適合用它。

黃連可降血糖治糖尿病（網上圖片）

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廖芝晨中醫師解釋，根據《台灣中藥典》，黃連的飲片用量是1.5克到11.5克之間，而科學中藥則需要根據藥廠的濃縮比例去換算，每家各不相同。每個人體內火氣與熱象的程度也都不同，所適合的劑量建議透過專業醫師的診察與處方，才能確保使用在安全範圍內，也讓民眾得到最適合自己的用量。大家記得要就自己的身體情況，向專業中醫師查詢。

黃連與豬肉相剋真唔真？5類人忌用

廖芝晨中醫師指，《神農本草經疏》裡有忌豬肉的說法，但歷代醫家對此並沒有定論。而撰寫《本草綱目》的李時珍就對此提出質疑：「有道方叫做黃連豬肝丸，難道會忌豬肉不忌內臟嗎？」 而南北朝雷斅所寫的《雷公炮炙論》裡提到：「如果吃到十兩，不能吃豬肉。」不過，其實不會開到這麼大的劑量，如有疑慮，可詢問開方的醫師。

脾胃虛寒孕婦不宜

雖然黃連是苦口良藥，但俗話說：「是藥三分毒」，同一個藥，用在對的人身上是藥，用在不適合的人身上就變成了毒。廖芝晨中醫師解釋，黃連大苦大寒，因此適合用來治療人體內的實熱。

不過，對於寒證、虛證、脾胃虛寒的人來說，黃連卻是禁忌，而孕婦與陰虛津傷的人也要小心使用。另外，有些人可能一開始的狀況適合吃黃連，但久服會令體質改變，也不適合持續服用，免得愈吃身體愈虛寒、損傷脾胃。



資料來源：昌盛堂中醫診所/長庚大學臨床醫學研究所中醫組的研究論文