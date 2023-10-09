蝴蝶蚌｜網民遇罕有飛蛾蚌$168斤肥美奶香貴得有理？同蜆有咩分別

蝴蝶蚌你聽過嗎？據說它不但肥美鮮甜，仔細品嚐還有一陣奶香味，但這種海鮮在街市卻不常見。近日有網民分享自己的收穫及品嚐這蝴蝶蚌的美味經歷，引起了不少網友討論和關注，其中不乏有人討論，到底它為什麼這樣貴？



蝴蝶蚌肥美鮮甜有奶香 網民：叫飛蛾蚌更貼切

昨日有網民在facebook社交平台香港街市魚類海鮮研究社上，分享了自己吃蝴蝶蚌的美味經歷，更笑指它叫飛蛾蚌更貼切。這道貼文引起了大家的討論，全因為蝴蝶蚌在香港街市可說是相當罕見的「期間限定」海鮮！事主指自己的蝴蝶蚌是在土瓜灣炮仗街買的$168斤，有網民回覆，自己也見過聯和墟街市見到有蝴蝶蚌賣，更要$208斤！

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蝴蝶蚌引發不少海鮮愛好者的討論，「我都知甜，但貴呢」、「始終覺得太貴……」、「E隻好食，不過唔平」、「好食但係愈黎愈貴」、「尋日見到$208一斤」；亦有人認為蝴蝶蚌的味美值得其價格：「食過返唔到轉頭,貴一貴都買,好耐之前就係為咗佢飛泰國蝴蝶蚌自由」、「係香港好少見有得賣，所以見有就買，果種鮮甜味，真係返唔到轉頭」、「 我果日見有人po出嚟，即日收工去睇比我買到1斤，幾甜，有種奶香味」。

蝴蝶蚌貴在稀有 魚販：供期只有2-3個月秋冬先有

蝴蝶蚌因為開蚌後似蝴蝶因而得名，它肥美鮮甜、蚌肉多汁爽滑，牠屬於季節性海產，來自菲律賓、泰國等東南亞地區，屬深水海產。在香港由於貨量少，且只有秋冬季才有售，供應期只有兩至三個月，不是很多地方都會有得賣，故造就了牠的高身價。

蚌、蜆有咩分別？蚌最肥美蜆最甜

蚌、蜆都是不少人喜歡的食材，但具體有什麼分別你又會分嗎？蜆的外形比蚌小，亦比較短身，有直條坑紋，花紋多數呈不規則狀。蜆的味道鮮甜、蜆肉不算大粒飽滿、肉質較削身；而蚌一般體形較大，外形如扇具花紋、顏色都有規則，牠的肉質飽滿、爽滑多汁。除了這兩種外，花甲和沙白也是相當受歡迎的食材！

蚌、蜆、花甲、沙白點分點？

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資料來源：香港街市魚類海鮮研究社/泰海鮮/寶林市場/香港仔漁人碼頭