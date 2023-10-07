金盞花營養｜葉黃素含量植物之冠！消炎護目強血管7功效6類人忌用

金盞花你聽過嗎？它是一種富有營養價值的食物，除了有豐富葉黃素外，更有礦物質、維他命等不同營養，更因其護血管的功效被譽為「窮人的番紅花」！



金盞花可消炎鎮定（istockphoto）

金盞花消炎鎮定 可治曬斑口腔潰瘍

金盞花是一種原生於地中海西部陸地的植物，它可用於觀賞、藥用、染料，甚至是護膚品或者化妝品。台灣昌盛堂中醫診所的黃玉芬中醫師，也曾在社交平台上，介紹過這種植物。

金盞花是一種原生於地中海西部陸地的植物（istockphoto）

黃玉芬中醫師指，金盞花在過去曾因顏色鮮豔被人當作染料，甚至於戰爭中當作傷口救急的藥草，如今則因其能消炎、鎮定、保濕、促進傷口癒合的效果而廣泛用於護膚產品，也可用於臨床治療如：濕疹、尿布疹等。臨床研究發現，金盞花萃取物能有效紓緩曬後不適感與皮膚乾癢、曬斑等問題。此外，因其有效消炎與減緩疼痛腫脹，也可用於治療喉嚨痛、口腔潰瘍、神經炎等。

金盞花葉黃素含量是所有植物之冠！

金盞花葉黃素含量是所有植物之冠！（istockphoto）

黃玉芬中醫師向大家分享，金盞花除了含有豐富的礦物質、維他命Ａ、植物固醇、類胡蘿蔔素外，還有大家耳熟能詳的護眼聖品葉黃素，而且它葉黃素的含量更是所有植物中最高的！

葉黃素具抗氧化、抗發炎的能力，能夠活化免疫系統的分支，藉此抑制慢性發炎，降低心血管疾病風險。同時葉黃素也能減少動脈血管增厚，避免血流不順暢所導致的心臟病及中風發生。其保護血管的效果在西方被譽為「窮人的番紅花」。

金盞花7大功效：



1 消炎鎮定：減緩疼痛腫脹

2 護心血管：減動脈血管增厚，防心臟病、中風

3 安眠：紓緩緊張情緒

4 維持眼睛健康

5 護膚：改善皮膚乾癢、曬斑、保濕、促進傷口癒合

6 治療喉嚨痛、口腔潰瘍

7 紓緩濕疹、尿布疹

金盞花可製茶或成菜式 被譽為是「窮人的番紅花」

黃玉芬中醫師指，金盞花於食用上可以入菜增添風味，如金盞花桂圓桃膠糖水、金盞花海鮮燉飯等。由於金盞花具備紓緩情緒緊張、鎮靜與抗發炎的效果，許多市面上的茶包會添加金盞花相關的成分，協助安神、舒眠。而中醫師也分享了沖製金盞花茶的方法：

金盞花具備舒緩情緒緊張、鎮靜與抗發炎的效果（istockphoto）

金盞花茶泡法：



1. 取5-10克新鮮金盞花花瓣放入杯中

2. 使用250-300毫升的熱水沖泡

3. 浸泡5-10分鐘即可飲用

＊可酌加少量蜂蜜增添風味。

＊若使用保溫壺，可依比例增量，建議半日內飲用完畢。

＊同時可加入枸杞、菊花，可加強養睛明目、紓緩乾澀之效；加入薰衣草、玫瑰花，可穩定情緒，放鬆鎮定；加入金銀花、薄荷，則可緩解咽喉腫痛不適。

金盞花雖營養豐富 但有6類人不宜

金盞花雖營養豐富 但有6類人不宜（istockphoto）

黃玉芬中醫提醒，雖然金盞花的好處有很多，但還是有6類人要小心慎用：

1.孩童不建議內服

2.孕婦

3.哺乳期婦女

4.正在服用其他藥物的人士

5.過敏人士（包含對於各種花草、食物、色素防腐劑、或對其他藥物過敏等」

6.身體虛弱或慢性腹瀉者。金盞花性偏涼，食用過量有可能造成疲倦、腹瀉、四肢冰冷等。

資料來源：台灣昌盛堂中醫診所的黃玉芬中醫師/早安健康/健康2.0/康健/金盞花食譜