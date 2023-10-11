惠州梅菜、話梅含未標示防腐劑 可致呼吸困難！2招減梅菜致癌物

食物環境衞生署食物安全中心公布，有一款預先包裝梅菜和兩款包裝話梅樣本違反食物標籤規例。涉事樣本都含有未有標示的防腐劑二氧化硫，它可致人體過敏，甚至氣喘、頭痛、呼吸困難。



梅菜、話梅含未標示二氧化硫 食安：已指令停售下架

食安中心在昨日（10日）公布，一個預先包裝梅菜樣本和兩個預先包裝話梅樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及／或名稱。

惠州梅菜含未標示二氧化硫違標籤規例（網上圖片）

涉事梅菜正名為惠州梅菜，淨重二百二十七克，產自中國品牌為伊登仕食品，涉事批次的此日期前最佳是二○二四年十二月三十日。而涉事的兩款包裝話梅，一款正名為特大話梅皇，淨重三十克，品牌為果樂町產自中國，涉事批次的此日期前最佳為二○二四年四月二十八日；而另一款正名為還魂梅（雪梅），淨重：一百八十六克，品牌為MAG MAG產自泰國，涉事批次的此日期前最佳為二○二四年五月三日。

中心發言人指：「中心透過恆常食物監測計劃，分別從一間網上商店以及深水埗一間超級巿場和一間零售店抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及／或名稱。」雖然涉事食品已流出市面，但食安表示他們已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。

二氧化硫（亞硫酸鹽）可作防腐 常見於香腸、醃菜中

哮喘發作。（圖片資料：ISTOCK）

二氧化硫又名亞硫酸鹽是一組天然存在於人體和部分食物中的化學物，食安中心指，二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。但若是二氧化硫的過敏人士，就必須小心注意所進食的食物食品標籤，戒絕一切含有亞硫酸鹽的食物，否則有機會引起嚴重的過敏反應。

醫學博士Daniel More, MD曾在醫學網站上分享，亞硫酸鹽過敏其實可以發生在任何人身上，但最常見於哮喘患者。其過敏反應包括喘息、咳嗽和哮喘發作、呼吸困難，嚴重者更可致蕁麻疹、喉嚨或頸部腫脹甚至致命。

梅菜好吃但唔健康？2大方法可減致癌物

現今2個醃製方法大減致癌物。（網上圖片）

傳統梅菜醃製用鹽來抑制腐敗菌生長，所需食鹽量大，長期食用易導致高血壓。而在醃製過程中，硝酸鹽在亞硝酸鹽還原酶的作用下，轉化為亞硝酸鹽，在適宜條件下與蛋白質進行反應，便會生成致癌物。想吃梅菜但又怕有致癌物，大家可以參考兩大方法，一種是加入天然亞硝酸鹽清除劑，另一種是選擇人工種菌發酵的梅菜，皆可有效降低亞硝酸鹽，減致癌風險。

按下圖看現今2個醃製方法大減致癌物

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參考資料：食安中心/verywellhealth