福島核污水｜日本食品藏密碼？1字母揭真產地K=福島？浸大揭真相

日本排放核廢水問題鬧得全球沸沸揚揚，不少人都擔心把輻射吃進肚子裡。近日竟有流言指，日本的進口食品竟會有隱藏產地，有的表面註明的產地雖安全，但其實隱藏產地卻為福島！這些流言到底是真是假？



日本食品有效日期藏密碼？暗藏工廠地點？

日本東京電力公司把核廢水排入大海，周邊國家對日本進口食物安全問題的關注日益上升。近日在社交媒體、網上討論區和即時通訊應用程式都流傳同一則流言，內容聲稱可以透過日本食品有效日期的代碼資料，鑑別出福島以及鄰近地區生產的食品，流言更聲稱代號是供海外日本公民辨別之用，以便日本公民去提防輻射。

該流言指：「日本輸出的食品，有些雖然產地註明東京都，但在有效日期前面卻標示『(K)-福島，(OI)-櫪木』，作用是給海外日本公民辨識，不可食用。」「安全日期後面製造者代號 :(K)=福島產 (Oi)=櫪木產 (F)=福岡產(A)=群馬產」。

日本食品密碼真唔真？浸會大學解疑團

日本排放核廢水問題鬧得全球沸沸揚揚，不少人都擔心把輻射吃進肚子裡。（資料圖片）

鑑於流言在近日有愈演愈烈的趨勢，浸會大學事實查核團隊於上周四（10月5日）在其官網發出了文稿去說明事件的真偽。團隊在日本消費者廳的官方網站上核實事件，檢索發現日本知名食品公司「日清食品」、「朝日啤酒」和「三得利」的有效日期「密碼」都為字母A，但三間的食品均在不同地方生產，分別為茨城縣、神奈川縣和大阪府，而且皆非網傳信息所稱的群馬縣。

流言聲稱代號「T」為出自茨城縣的產品，但朝日啤酒（右）其代號為「T」，查詢日本消費者廳資料庫結果顯示飲品在兵庫縣生產。（HKU Annie Lab）

浸大事實查核團隊瀏覽日本消費者廳的官方網站，在與食品有關的資訊發布中發現一份2016年發布的文件《新的製造所固有記號制度的概要》。經查核，流言所傳的「密碼」實際為日本食品包裝上的「製造所固有記號」。不同的日本食品公司可使用同一代號，代表不同的食品產地，但並沒有統一的規律可遵循。

文件中提及，如果同一產品在兩個或兩個以上的生產地點生產，則應向日本消費者廳申報製造商的地址、名稱或「製造所固有記號」等詳細資料。新版的「製造所固有記號」由阿拉伯數字、英文字母、日語平假名或片假名組成，字符數目在10個以下，前面會有加號（+）標註。

總括而言，這些英文字母其實是日本食品商根據法例標注的代號，以反映食品的實際生產廠房地點，但其實各生產商是可自行決定廠房的代號，因此不同品牌、不同地方產地的食品，都有可能顯示一直的英文代號。如流言所說，用字母去分辦產地完全是不可行的。

資料來源：浸會大學事實查核團隊/香港大學Annie Lab/日本消費者廳新たな製造所固有記号制度の概要