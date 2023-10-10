小腿粗減唔到？奇異果芝麻8食物幫到手！腳粗3類型 瘦腿要戒1食物

你有小腿粗的煩惱嗎？明明已經努力減肥，身體也慢慢瘦下來，就是小腿怎樣也幼不了，實在令人非常懊惱。其實小腿粗也分三種類型，其中一種在飲食上要特別注意！



小腿粗分三類型：脂肪型、肌肉型、浮腫型

小腿粗分三類型：脂肪型、肌肉型、浮腫型（istockphoto）

小腿可以說是人體中最難瘦下來的身體部位，想要瘦腿，盲目地做運動可不是最好的方法，如果運動強度太高，甚至有可能會令小腿變得更加粗！而飲食就是瘦腿的重要因素之一，而小腿粗其實分三類型，大家快來看看自己屬於哪一種吧！

1.脂肪型

脂肪型其實也就是「肥肉型」，用手捏腿肉，很輕鬆就可以捏起來，而且捏起來手感軟軟的、鬆垮，即使不用手擠壓也能看到明顯的橘皮組織，這就是典型的脂肪腿。這類型的瘦腿方式很簡單，就是減脂，只要配合好運動和健康飲食，再加以恆心就可以瘦下來。

2.肌肉型

在運動後記得好好放鬆肌肉。（istockphoto）

肌肉型小腿用手捏腿肉有點難捏起，腿部肌肉很明顯，且緊繃粗壯，自然站立時小腿肌肉形狀短而寬。但其實大部分女生的肌肉腿都不是真正的肌肉腿，而是肌肉密度不夠大和脂肪並存，或是運動後沒有做好伸展運動放鬆肌肉導致。這種類型的粗小腿想要瘦下來，慢慢不能盲目做運動，因為強度過高反而會令小腿更加粗。想要改善可以採用強度較低的運動，以及在運動後記得好好伸展、放鬆肌肉。

3.水腫型

水腫型粗小腿避免重口味食物（istockphoto）

如果你按住小腿肚，鬆開後回彈的速度很慢，平時腿部也容易痠脹，那你的雙腿就是標準的水腫型。若是屬於浮腫型，要特別注意飲食，避免重口味食物，飲食要盡量清淡少鹽，減少鈉含量的攝取，同時可以多吃一些有利排水去濕的食物，像是燕麥、木瓜、紅豆、冬瓜等。同時也可以做簡單的靠牆抬腿，幫助腿部血液回流加速循環、代謝，減少水腫情況。

小腿粗減唔到？8食物幫到手

想要瘦腿，除了要緊記上述的提醒外，還有八種食物可以多吃，它們可以幫助你更快得到一雙修長的美腿！

1.柚子：卡路里低，含鉀量高，可以加快新陳代謝，可說是瘦腿神器之一！



2.奇異果：含豐富維他命C和纖維，有助減脂修身，避免脂肪堆積在小腿中。



3.芹菜：含大量膠質性碳酸鈣，可補充筆直雙腿所需的鈣質，還含豐富的鉀，可預防下半身浮腫。



4.紅豆：消水腫神器，它含豐富鉀離子，可以幫助有效調節身體機能，排除體內多餘水分，避免粗大水腫小腿的出現。



5.芝麻：富含優質蛋白質、不飽和脂肪酸、鈣等營養物質，而它的亞麻仁油酸成分，可去除附在血管壁上的膽固醇，幫助修身減脂，避免脂肪堆積在小腿上。



6.香蕉：含豐富鉀有助預防抽筋，也是運動完很好的熱量補充來源！香蕉的鈉含量很低，不會引起水腫，鉀更有消腫防水腫腿的功效。



7.木瓜：富含鉀、β-胡蘿蔔素、凝乳蛋白酶、木瓜蛋白酶、茄紅素、維他命A、維他命C等多種營養，不但可以降低發炎機率，更有助分解脂肪，幫助瘦腿。



8.菠菜：對瘦腿有很強的功效，菠菜含有豐富的鉀，除了可以幫助排出水分外還能預防雙腿肌膚乾燥，預防雙腿出現皺紋。



資料來源：華人健康網/hello醫師/ETtoday