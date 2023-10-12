一田購物優惠日｜網上逾千款貨品1折起 德國煎鍋$79日本米$55/2kg

一田購物優惠日又來了！半年一度的一田購物優惠日eShop已經開始，由即日起至10月18日到一田官網網上購物有低至1折的超抵優惠。單一訂單滿$1,000免運費，買完即可安座家中等收貨，單次消費滿$1,200以上，還送$50電子優惠券。平日原價$528的德國煎鍋特價只需$79，廚房清理必備的吸塵機更勁減$2000！



德國煎鍋$528減至$79！ 日本晴米37折$55/2公斤

一田購物優惠日eShop率先進行大減價，由即日起至10月18日，於優惠期內有逾千款貨品低至1折發售。德國卡爾20cm煎鍋原價$528，現只需$79，即15折。日本製吉川玉子燒煎鍋（13X18CM）+関龍作白楊木多用途刀為套裝原價$1080，現在只要$198！

此外，JA滋賀日本晴米2公斤原價$149，優惠期內37折，只需$55就可帶回家！瑞茲米糠油2公升2支原價$374.9，優惠期內只要$155.8，再送一支500克裝同款油。平和滋潤海味湯料5包優惠裝原價$310特價48折，只要$148！

按圖看一田優惠eShop特價廚具食品：

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BOSCH吸塵機$3498勁減$2000！獨家史迪仔圍裙$69

一田購物優惠日減價期間，BOSCH Series 4充電式吸塵機原價$3498，現在43折激減$2000，只須$1498。另外還有不少家居用品有特價，Casablanca澳洲100%純新羊毛厚被，原價$1799-$2399，優惠期內低至17折，現買均一價$399。威威超濃縮抗菌香薰洗衣液原價$50.9/支，現在特價49折$25/支 。適逢今年Disney 100周年，一田還有獨家的史迪仔貨品，史迪仔圍裙原價$159，優惠期內只要$69，還有粉藍和灰兩種顏色。

按圖看一田優惠eShop其他超抵貨品：

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一田購物優惠日eShop：



一田購物網站：https://sale.yata.hk



一田優惠eShop日期：2023年10月11日至10月18日



其他優惠：



$50電子優惠券



YATA-FANS會員只需在付款前填寫會員的登記手提號碼，於購物優惠日期間，單次消費滿$1200以上即可獲$50電子優惠券，每位YATA-Fans會員最多可獲1張。



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備註︰如有任何疑問，可以向一田超市查詢。



資料來源：一田