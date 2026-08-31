網民生劏「清道夫」刺身吃！食安籲勿食1種魚多寄生蟲恐傷肝致癌

「清道夫」竟然有人作刺身生食！清道夫又名琵琶魚，是一種是魚缸中專食垃圾的魚種，內地竟有人以清道夫為食材，更把它切片切塊製成刺身分享至網路，令人咋舌。食安中心提醒大家，切勿生食淡水魚肉，小心病從口入。



清道夫竟然有人刺身生食（網上圖片）

清道夫刺身｜清道夫又名琵琶魚專吃垃圾 生存能力高

清道夫又名下口鯰、琵琶魚、垃圾魚，原產於南美洲亞馬遜河流域，全身被盾鱗覆蓋，對水污染容忍度高。一般人會把牠養在魚缸中，牠可以吸食藻類甚至其他魚類排泄物等水中垃圾，故名為清道夫。但因為清道夫多人棄養，其生存能力又相當高，因此牠現在已成為中國氾濫的入侵物種。

有內地網民指，為了消除這種有害的外來物種，要生吃清道夫！有香港網民把相關影片轉載到facebook群組香港街市魚類海鮮研究社上，從影片可見，該名內地網民在生劏一條清道夫魚，邀請大家到他的直播間，看他直播生吃清道夫，事件令人吃驚！

清道夫刺身｜網友：屎唔臭都擺落口

影片引起大家嘩然，不少網友直斥其非：「垃圾魚寄生蟲多，體內重金屬超標 不該吃」、「人地屎唔臭都可以擺落口，唔好同佢癲啦」、「直接攞篤屎當軟雪糕咁食可能仲好味」；同時亦有網民質疑， 覺得其實事主根本不會吃魚，只是想賺取流量，但有網民幽默留言：「召喚肥媽」。

清道夫刺身｜生食非新鮮事！專家：不建議食用

原來吃清道夫刺身不是新鮮事，早年已有大陸網紅分享過自己生吃清道夫刺身的影片！影片可見他首先製作配料，然後手起刀落把清道夫處理好，成為一片片魚肉便大快朵頤了。最後更不忘分享食評，指清道夫好吃，大家可以一試。

+ 1

中國江蘇省餐飲行業協會執行會長於學榮表示，現在可食用的魚基本上都是經過科學養殖的，但是觀賞魚不屬於科學養殖的魚類品種，營養不均衡，因此不能提供人體所需的蛋白質，而清道夫魚是觀賞魚類，不適合食用。再者清道夫魚畢竟以水中垃圾為食，它的腹腔中有大量的細菌或是寄生蟲，若是在烹飪過程中處理不好的話，很可能使人中招。

食安中心：切勿生吃淡水魚肉！小心中華肝吸蟲

肥媽讚順德魚生好爽口。（節目截圖）

關於生食淡水魚，藝人肥媽曾在節目中教人生食鯇魚的時候，食安中心已表示過高度關注。根據食安中心的資料，進食淡水魚生（中式魚生）會危害健康。生的淡水魚包括鯇魚、大頭魚和山斑魚，當然還有清道夫。牠們可能帶有寄生蟲，例如可令肝臟的膽管梗阻、發炎和出現癌症的中華肝吸蟲。本港的腸道寄生蟲感染個案大部分是由中華肝吸蟲所致。

+ 4

除了寄生蟲，進食生或未經煮熟的淡水魚也有機會感染食源性病菌。過往，新加坡曾經發生多宗與生吃淡水魚有關的乙型鏈球菌感染個案。乙型鏈球菌可感染身體各部分，包括血液、肺部、骨頭和關節。此外，乙型鏈球菌亦可藉由傷口造成感染，包括處理生的水產時遭割傷和有外露傷口等，都有可能受到感染，尤其是長者與免疫力弱人士（例如有長期病患者）。 而香港已禁售傳統中式魚生（供生吃的淡水魚）逾30年。

資料來源：食物安全中心/facebook群組香港街市魚類海鮮研究社/YT The Collector/現代快報