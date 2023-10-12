蒸魚墊腸粉好食啲？網民推8種配搭：加埋燒賣！蒸魚灒油點調校？

蒸魚是不少人都喜歡的家常菜，其烹調手法各有不同，很難分對錯。近日有網民發揮創意，在蒸魚的魚身下墊上腸粉，引起網民熱議，為什麼蒸魚要在魚身下墊東西呢？蒸魚豉油比例又應該如何調校呢？



蒸魚腸粉墊好食啲？（圖源：facebook香港街市魚類海鮮研究社）

蒸魚腸粉墊底 網友：飲食新概念

蒸魚的方法可以說是家家不同，有人喜歡薑蔥、豆腐墊底、有人喜歡添加陳皮，亦有內地專家認為蒸魚前要先汆水，可說是八仙過海，各顯神通。日前就有網民在facebook香港街市魚類海鮮研究社上，分享了自己用腸粉墊底去蒸魚的經歷。從照片可見魚身下墊滿了滿滿的腸粉，事主更指蒸魚汁和豉油撈腸粉別有一番風味。

蒸魚腸粉墊底引起了網友討論，有不少人稱讚事主的創意：「飲食新概念」、「魚汁正，實好食啦」、「掂啊👍🏻有冒險精神」，亦不少人發揮創意，提出韓國年糕、燒賣、河粉、豬粉腸等創意食材：「我用烏冬」、「河粉可墊底吸埋啲魚汁，撈埋讚油後嘅薑蔥芫茜」、「直接用豬粉腸應該惹味啲」、「下次可以攞黎點燒賣」，亦有網友搞笑回：「我上次用綠茶蛋糕墊底，仲正呀」、「下次可以試下用麵包或者漢堡麵包墊底」。

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蒸魚點解要墊底？墊蔥快熟味更鮮

蒸魚在魚下墊東西，可能令魚和容器間產生空隙，蒸氣可在魚下產生對流，熱量很快就會被魚吸收，這樣大條魚都可以更加快被蒸熟。而且墊東西同時還可使魚皮不會黏在碟上，保持魚身更完整美觀，同時更避免魚身浸着標出的魚水，肉質較嫩滑。而蔥可以增鮮除腥，因此許多人也會用薑蔥墊底。

蒸魚點解要墊野係底？（istockphoto）

蒸魚加豉油灒油是關鍵 自製黃金比例是什麼？

蒸魚方法每家每戶都不同，蒸魚加的豉油亦同樣，大家都有不同的方法，而最基本的黃金比例可見此：豉油、老抽、糖、水的比例是2：1：1：1。還要加油煮滾。魚蒸好後放上葱，然後把煮滾的蒸魚豉油灒上，若魚還有少許黐骨未熟透，此時可以幫上一把。否則，這樣連葱灒油，魚味特別鮮香滑溜。

按下圖看清蒸石斑食譜：

清蒸石斑食譜

資料來源：facebook香港街市魚類海鮮研究社