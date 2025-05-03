冬瓜薏米湯食譜做法｜消暑功效勝冬瓜茶、去水腫皮比肉有效

冬瓜薏米湯食譜做法｜「天氣又悶又熱，就快中暑啦！」夏天走在烈日當空的街上，實在要有汗流浹背的準備，如果需要外出工作、戶外活動，怎麼辦？正所謂「不時不食」，冬瓜就是消暑的代表，註冊中醫師錢穎儀推薦了一款夏日湯水，冬瓜肉有清熱解暑功效，冬瓜皮亦能利水消腫，可以預防出現中暑、傷暑的情況，夏季不妨多吃！攝影：韓詠儀



冬瓜薏米湯能消暑去水腫，最適合夏天飲用。

功效：冬瓜肉消暑 冬瓜皮去水腫

錢醫師表示：「冬瓜能消暑熱、解煩渴、利小便，冬瓜肉的消暑解渴效果佳，適用於預防及治療夏季暴曬後中暑、傷暑的情況。」她補充：「冬瓜皮利水消腫的效果比冬瓜肉為強，能用於妊娠水腫、小便不利等症。冬瓜子則有較強的化痰及通便作用，適用於痰熱咳嗽、大便秘結的人士。」

錢醫師建議：「冬瓜可以連皮帶子加入鍋中煮成食療湯水。但需留意冬瓜皮和冬瓜子的纖維較粗，不容易消化，可考慮將這些湯渣濾出，只飲湯及吃瓜肉。」

冬瓜薏米湯做法

冬瓜薏米湯食譜

冬瓜薏米湯不失敗秘訣

冬瓜可連皮帶子加入鍋中煲煮，但因纖維較粗，不易消化，可將這些湯渣濾出，只飲湯及吃瓜肉。

冬瓜茶不及冬瓜湯消暑

「台式的冬瓜茶飲品，是以大量的黑糖與冬瓜長時間熬煮成汁的飲品。製作過程中所使用的冬瓜用量較少，黑糖雖具有補中健脾的功能，但大量的糖分易令身體積濕，故未必能達到良好的清熱消暑利濕之效。但是由於冬瓜茶加入了補中的黑糖，會較冬瓜薏米湯適合體質虛寒的患者飲用。」

錢醫師亦提醒，冬瓜及薏仁性質皆較涼，故體質虛寒，例如常常怕冷，手足冰冷，面色蒼白、脾胃虛、容易腹瀉者不宜飲用。冬瓜薏米湯有利水消腫功效，使人體排尿量增加，因此小便頻密的人士亦不宜飲用，建議這個湯每周不宜飲用超多2次。