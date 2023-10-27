屯門香蕉除害劑超標逾2倍！食安令停售 蕉皮營養高食唔食都要洗！

食安中心公佈，有香蕉樣本除害劑殘餘超出法例標準。食安已指令有關商戶停售受影響產品。除害劑普遍都會落在香蕉皮上，大家都以為香蕉皮不能吃也無關痛癢，但其實進食都應該清洗，而蕉皮的營養更高過蕉肉！香蕉又該怎樣洗才正確？



香蕉樣本除害劑殘餘超標逾2倍（istockphoto）

香蕉驗出除害劑超標 最高可罰款５萬元及監禁6個月

食安中心在昨日（10月26日）公佈，有香蕉樣本除害劑殘餘超出法例標準。樣本超標的除害劑為吡唑醚菌酯。法例規定的最高殘餘限量為百萬分之零點零二，但香蕉樣本驗出的含量為百萬分之零點零四四，超標逾2倍。食安透露抽取樣本地點為屯門區一零售點，但就未有公佈詳細內容，包括抽取樣本的零售商舖資料、香蕉樣本的來源地、批發商等。

根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章）（《規例》），任何人進口、製造或售賣含有不符合《規例》除害劑殘餘要求的食物，即屬違法，違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

香蕉樣本除害劑殘餘超標逾2倍（istockphoto）

雖然食安中心並沒有透露香蕉樣本的詳情，但中心已指令有關商戶停售受影響產品，同指又稱按樣本檢出的吡唑醚菌酯含量，在一般食用情况下，不會對健康造成不良影響。中心亦表示會繼續跟進有關不合格結果，包括追蹤受影響產品來源等，如有足夠證據會提出檢控。相信市民不必過分擔心。

香蕉都要洗？ 香蕉連皮食營養高5倍！

食蕉真係連皮營養高5倍！（istockphoto）

別以為香蕉皮不能吃便無關痛癢，但這種想法絕對是大錯特錯！除害劑大多數都停留在香蕉皮上，即使只有果皮沾上除害劑，都有可能在進食、剝、切水果等等的時候把有害物質沾染到果肉上。所以大家食香蕉時也要記得先把香蕉清洗乾淨！

8大種類蔬果清洗方式（按圖👇👇👇）

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此外， 被視為垃圾的蕉皮其實營養多多！香蕉果肉的色胺酸等營養成只有果皮的5分之1，而且香蕉很甜，雖然吃完血糖上升會讓人想睡覺，但是胰島素分泌讓血糖快速下降後，大腦又清醒了。而香蕉皮則具色胺酸和維他命B6、穩定神經的鎂和降血壓的鉀，蕉皮可以說是助眠的天然良藥，在香港吃蕉皮並不普遍，但不少東南亞地區炸蕉皮卻是一款地道小吃。

按圖看香蕉皮營養：

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資料來源：食安中心