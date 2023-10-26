淡菜營養｜海鮮點解叫菜？護心抗炎7功效可替代深海魚！選淡菜4招

淡菜明明係海鮮點解叫「菜」？你有吃過淡菜嗎？淡菜的營養價值比我們想像中高，它有豐富蛋白質，更有護心、抗發炎等7功效！



淡菜含豐富Omega-3可成深海魚替代品

淡菜是貝類海鮮的一種，又名旺菜、貽貝、海紅、青口仔、貢淡，它實際上是細小的青口。台灣營養師李婉萍亦曾在個人平台上介紹過淡菜這一種食材，她指淡菜含有大量的蛋白質，熱量和脂肪含量則很低，並且能提供維他命和鈣、鉀、鐵、鎂等礦物質。

淡菜是貝類海鮮的一種，又名旺菜、貽貝、海紅、青口仔（網上圖片）

為什麼叫「淡菜」？

營養師指，淡菜的命名有一說法是因為在煮熟、去殼並曬乾製成的過程中不加鹽和調味料，滋味既清淡又鮮美之故。營養師又提出一份2019年發表的研究報告，指為了避免油脂含量高的深海魚類被過度捕撈，因此需找尋補充EPA和DHA的替代膳食選擇。

結果顯示新鮮淡菜去殼之後的可食量來看，只要食用50公克的淡菜清肉，其含有的EPA和DHA分別為541mg、366mg，比照歐美營養專業機構對每日攝取參考量的建議「每人每天應達250-500毫克」可說已經相當足夠，淡菜是可以成為深海魚的替代品！

淡菜護心、抗發炎7大功效 選靚淡菜睇4點

淡菜不但富含蛋白質，它還含豐富的鐵質和維他命B12（網上圖片）

李婉萍營養師指，淡菜不但富含蛋白質，它還含豐富的鐵質和維他命B12，這兩種成分都是維持人體造血功能及神經系統正常運作的重要營養，有助預防缺鐵性貧血、倦怠及注意力不集中等問題。營養師簡單述說了淡菜的7功效：

1.抗發炎。

2.降低壞膽固醇，保護血管。

3.增進心臟健康。

4.維持人體造血功能。

5.保持人體神經系統正常運作。

6.預防缺鐵性貧血。

7.預防倦怠及注意力不集中問題。

在香港淡菜基本上全年四季皆有供應，在烹調前記得要先洗淨，再以少量僅浸沒淡菜的溫水浸泡，數小時後便變得脹軟，去除腔內雜質及毛絲後再洗淨，然後才進入正常烹調時間，而想要選購靚淡菜就要睇4點：

良好的淡菜，顏色呈黃色或橙黃色（安記海味）

1.顏色：良好的淡菜，顏色呈黃色或橙黃色。



2.光澤：靚淡菜外表會略帶光澤。



3.乾身完整：良好的淡菜應要適量乾燥，顆粒均勻無碎貝。



4.味香：靚淡菜味鮮而帶香氣，如嗅到有臭味就不要進食了。



資料來源：台灣營養師李婉萍/ 香港食物規格資料庫/食農教育