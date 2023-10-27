人參果好處｜抗癌之王13功效補腎降血壓　選鮮甜3招紫紋多或少好?

人參果你有聽過嗎？它有抗癌之王、補鈣之星的美名，它的營養價值極高，有抗衰老、降血壓等功效！想選好吃的人參果應該怎樣做？



抗癌之王人參果（網上圖片）

抗癌之王人參果 抗衰老、降血壓13大功效

人參果你吃過嗎？近日筆者就嚐過它的味道，這種水果形狀有點像心臟或橢圓形，帶點紫色條紋，淡雅清香，腹內無核，皮薄果肉清爽多汁！人參果的原名為南美香瓜茄，又名長壽果、仙果、鳳果、香艷梨等等，它是一種高營養水果，可食率達95%以上。

人參果含有豐富的非水溶性纖維，纖維可以刺激消化系統蠕動，有助糞便排出體外，從而預防和治療便秘等腸胃問題。而成熟的人參果含有豐富的抗氧化物，如多酚和黃酮化合物，它們能夠保護細胞免受自由基的傷害，減少患上各種慢性疾病的風險。另外，人參果還含有鉀質，鉀質可以促進多餘水分排走，以降低血壓和維持正常規律的脈搏。

人參果的營養價值極高，既是低糖低脂，亦富維他命C（網上圖片）

台灣癌症基金會營養師張啟玲，亦曾在基金會的官網介紹過人參果，她指人參果的營養價值極高，既是低糖低脂，亦富維他命C，蛋白質含量也高，還含有19種胺基酸以及鈣、鎂、硒等十幾種人體必需的礦物質和微量元素，又因為人參果所含的各種氨基酸比例，與人體需要的氨基酸基本相符，所以它的營養會更容易被人體吸收利用，因其種種益處，令它有抗癌之王、補鈣之星的稱號。營養師同時還簡單列出了人參果的13種功效：

人參果所含的各種氨基酸比例，與人體需要的氨基酸基本相符，所以它的營養會更容易被人體吸收利用（網上圖片）

1.助抗癌

2.抗衰老

3.降血壓

4.降血糖

5.消炎

6.補鈣

7.美容

8.強心

9.補腎

10.生津止渴

11.補脾健胃

12.調經活血

13.預防和治療便秘

人參果秋冬最當造 挑選香甜人參果睇3點

人參果秋冬最當造（網上圖片）

在《西遊記》中，人參果是相當珍貴的果實，一千年開花，一千年才結果，長得像娃娃，吃了可以長生不老。而在現實中的人參果就「實惠」許多。在香港人參果基本上全年都可以買到，但在秋、冬季最為當造，現在就是吃人參果的好時機！

想要挑選香甜美味的人參果要看3點：

挑選香甜人參果睇3點（網上圖片）

1.形狀飽滿

形狀飽滿的人參果說明它新鮮且水分充足，這樣才多汁香甜！



2.外皮要微黃

人參果外皮白色代表太生未成熟，要到果實出現微黃才有清甜味。



3.紫色花紋要少

人參果生長成熟後會逐漸有紫色花紋，但是之後果實逐漸變大會減少紫色花紋，所以一般較多紫色花紋的人參果，大多都是還沒有完全成熟就提前採摘，口感不及紫色花紋較少的人參果。



資料來源：台灣癌症基金會/healthymatters/中國農業信息網