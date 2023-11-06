栗子好處｜補腦補腎虛13功效如人參！5類人慎食果殼治甲狀腺腫大?

秋風起，就數街邊的糖炒栗子最為吸引人！栗子的營養以及功效都相當豐富， 可以補腦補腎，更有抗氧化的效果，雖然如此有營養，但還是有人要小心吃。栗子除了果肉外， 栗子殼其實也有其用處！



天氣變冷秋風又起，走在大街小巷不難發現有香噴噴的糖炒栗子叫賣。（資料圖片）

栗子補腦補腎抗氧化13大功效！

天氣變冷秋風又起，走在大街小巷不難發現有香噴噴的糖炒栗子叫賣。栗子又名板栗，屬於堅果種子類食物，又有「乾果之王」、「千王之果」、「腎之果」等的美名。它的營養成分豐富，不但脂肪少，澱粉、膳食纖維含量高，還有鈣、磷、鐵、鉀等礦物質，可以補腎活血，同時含有豐富的葉酸，有助於蛋白質合成、代謝，對組織生長很重要。

按圖看栗子的13大功效：

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栗子營養豐富但5類人慎吃

栗子雖然營養豐富而且好處多多，但也並非人人都適宜進食。有4類人要小心慎吃：

吃栗子有13項好處對健康有利，包括預防衰老、提高免疫力及提供能量等。（資料圖片）

1.腸胃消化不好的人

栗子食用過多容易造成阻滯腸胃，難消化。特別是脾胃虛弱、消化不良者不宜多食。

2.脾胃虛寒者

脾胃虛寒者不宜吃生栗子，如果想吃請盡量以煨食、炒食，又或者煲湯、煮粥都可。

3.產婦

產婦不宜吃過多吃栗子。

4.小兒便秘者

栗子吃太多會影響消化系統，因為孩童便秘者不宜吃太多栗子。

5.糖尿病、三高人士

栗子含較多的碳水化合物，因此糖尿病、三高人士，又或者是計劃減肥的人就要注意了。

栗子媲美人參治腎虛 栗子殼都有大用！

栗子性味甘溫，入脾、胃、腎三經（gettyimage/視覺中國）

台灣中醫師吳明珠，也曾在一篇健康報道中介紹過栗子的功效。她指栗子性味甘溫，入脾、胃、腎三經，有養胃、健脾、補腎、壯腰、強筋、活血、止血、消腫等功效。而栗子對人體的滋補功能，可與人參、黃芪、當歸等媲美，對腎虛有良好的療效！

栗子殼都有大用（istockphoto）

除了果肉外，吳明珠中醫還介紹了栗子殼的用處，她指風乾的栗子殼燒成炭，再碾成粉狀，加入蜂蜜調和後用水沖服，可治內痔出血。此外，有的中醫還用栗子殼與夏枯草、丹參治療急性頸淋巴結炎和甲狀腺腫大。可以說栗子全身都是寶！

同場加映，按圖看簡單5步驟輕鬆剝栗子：

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資料來源：人民日報/元氣網/ 華人健康網/療日子