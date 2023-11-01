旺角、北角2款魚蛋重金屬超標！可損腦傷視力　食安提醒7種魚高危

食物環境衞生署食物安全中心公佈，有兩個魚蛋樣本甲基汞含量涉違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。抽取2樣本的地點分別是旺角及北角，攝取過量的甲基汞會影響健康，食安中心提醒有7種魚屬高危！



旺角、北角2款魚蛋重金屬超標 食安已指令停售

食安中心在昨天（10月31）公佈，兩個散裝魚蛋樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。中心正跟進事件。2款魚蛋分別從旺角及北角兩間食肆中抽取，檢測結果顯示，該兩個樣本各含百萬分之零點二的甲基汞。

旺角、北角2款魚蛋重金屬甲基汞超標（網上圖片）

食安中心經過風險評估後，認為對魚蛋食用量高的容易受甲基汞影響人士（如孕婦），長期食用相關食品或會影響健康。中心已知會涉事食肆上述違規情況，並指令它們停售受影響產品。如有足夠證據，食安中心會提出檢控。

魚蛋含重金屬甲基汞個案非首次，在今年7月，旺角章記香港仔魚蛋王、北角德昌魚蛋粉的散裝魚蛋樣本，分別含百萬分之零點三及百萬分之零點四的甲基汞，同樣被食安要求停售。而資料顯示，北角德昌魚蛋粉曾於2021年12月、2022年11月被驗出魚蛋樣本含甲基汞，當時亦被要求停售。但食安中心這次並未公佈違規詳情，故未知哪兩間食肆出現問題。

重金屬甲基汞可損腦傷視力 食安列7種魚屬高危

根據食安中心的資料，汞（俗稱水銀）是一種天然存在的重金屬，隨工業廢物進入環境中，以不同的形態存在，並被水中生物吸收，積聚在食物鏈內。魚類中的汞主要為甲基汞。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

食安列7種魚屬高危，吞拿魚為其一（istockphoto）

食安指，體型較大或捕獵性魚類，牠們的甲基汞含量通常較高，較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類。有7種常見魚類屬高危：

1.吞拿魚



2.金目鯛



3.鯊魚



4.劍魚



5.旗魚



6.橘棘鯛



7.大王馬鮫魚



資料來源：食安中心