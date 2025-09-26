煲湯貼士｜煲湯最後加鹽是錯？唔落鹽健康啲？最佳時機放鹽增營養

煲湯貼士｜煲湯唔落鹽唔一定健康啲！香港人最愛飲湯，即使不吃飯，沒胃口，也會想喝一碗滋潤靚湯。煲湯不難，把材料放進去煲夠火候，最後加鹽調味便可，但有不少人卻認為煲湯加鹽不健康，會攝取鈉而增加身體負擔，這說法其實並不正確，但原來煲湯加鹽卻有最佳時機，令湯更富營養！



煲湯貼士｜唔落鹽唔一定健康！小量鹽令湯更有營養

筆者自己也很喜歡喝湯，一碗香噴噴的湯可以令整餐晚飯畫龍點睛！但長輩常常說，湯中加鹽不健康，甚至認為湯水不加一粒鹽才是正確的做法，這種觀念其實大錯特錯！人民大學食品化學系的黃梅麗教授，就在其著作《大廚不傳烹調秘800招》中指，湯水的營養、味道，都全靠湯料在沸水中烹煮，食材的蛋白質才能順利溶於水中。

在湯水中加鹽，可以幫助食材的蛋白質溶解。

在湯水中添加過多的鹽固然不對，但只放少量的鹽，卻可令湯水發生鹽溶作用。低濃度鹽溶液可令蛋白質表面吸附某種離子，令蛋白質顆粒表面同性電荷增加，加強排斥作用，令蛋白質空間結構變得鬆弛，加強和水的結合， 進而提高蛋白質的溶解度，令湯料更易「出味」更富營養！

煲湯貼士｜落鹽最佳時機 非最後步驟或飲之前？

落鹽最佳時機，應該是一開始就要和食材一起冷水下鍋！（資料圖片）

在湯水中加入少量的鹽， 可以令湯更可口和營養，但湯水落鹽的最佳時機是幾時呢？相信不少人都是喝湯前一刻才落鹽， 亦有些人是湯水煲好後才斟酌落鹽。但教授指落鹽最佳時機，應該是一開始就要和食材一起冷水下鍋！

如上文提及，少量的鹽有助食材的蛋白質分解，令湯料更出味，如果湯水已經煲好， 這時候再加鹽又怎樣能幫助食材的發揮呢？如果可以正確掌握鹽的分量，把鹽與食材一同冷水下鍋，這樣可以增加湯汁的濃度和營養價值，令湯水更美味可口！

資料來源：《大廚不傳烹調秘800招》