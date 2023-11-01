將軍帽｜網民不辨真假鮑魚惹熱議！將軍帽扮鮑魚 好唔好食評價2極

將軍帽不是鮑魚勝鮑魚？近日有網民在社交平台上，分享了一張和鮑魚相似的未知海鮮照片，有人道牠是有「假鮑魚」之稱的將軍帽。將軍帽到底是什麼呢？又好不好吃呢？



網民曬未知海鮮惹熱議 網友專業回：將軍帽，好有口感

近日有網民在facebook社交平台香港街市海鮮研究所上，分享了一張他買回來的未知海鮮照片，想問各大網友，該海鮮到底是什麼。從照片可見，該海鮮外形和鮑魚很相似，上面散了些蒜頭調味。

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照片引起網友熱議，不少人都認為，圖中海鮮是有「假鮑魚」之稱的將軍帽：「將軍帽, limpets」、「鮑魚仔，香港以前海邊礁石上面大把」、「將軍帽吖」、「假鮑魚」。雖然有不少網友都認為牠，但對於其食評就有2極評價，有人讚牠似鮑魚好吃：「煲粥，當食鮑魚粥，好正」、「細個成日上礁石鑿嚟食，都幾甜」、「葡萄牙Madeira島名產。叫limpet。牛油￼白酒蒜蓉焗好味。」、「吃完 返唔到回頭」、「鮑魚都無它咁好吃」；但亦有人覺得牠難吃：「好乾好硬味道也淡」、「垃圾，宜家乜都吃」、「沒人吃」、「廚餘」。

將軍帽味道、營養似鮑魚 廣州有言：不是鮑魚勝鮑魚

有網民指將軍帽好吃過鮑魚（香港街市海鮮研究所）

將軍帽是一種海洋貝類，因其殼面隆起，狀似清代官員戴的帽子，所以稱其為「將軍帽」，但不同地方的人也有其對他的暱稱，包括「假鮑魚」、「鮑魚仔」、「石卜」等。除了可以在香港水域找到外，廣州也找到牠的蹤影，廣東省人民政府旅遊局亦曾在官網上介紹過牠。

將軍帽其肉質富彈性，韌若鮑魚，營養豐富，含豐富的蛋白質和微量元素。食法有蒸煮、蒜蓉蒸煮、白燒、汆花生、煮粥等。因為牠價格比鮑魚低，同時又營養豐富，味道和鮑魚相似，故有不是鮑魚勝鮑魚之稱。大家如果想試的話，不妨近日去街市碰碰運氣吧！

資料來源：香港街市海鮮研究所/廣東省人民政府旅遊局