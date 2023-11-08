麵包含菌｜日本BASE BREAD疑含霉菌回收！4食品高危去掉霉菌就得?

食物環境衞生署食物安全中心在昨天（十一月七日）發出新聞稿，呼籲市民不要食用一款可能含霉菌的麵包產品，該產品品牌為日本的BASE BREAD。有4類食品為高危的容易發霉食物。



日本BASE BREAD疑含霉菌 食安：停售、回收！

日本BASE BREAD疑含霉菌（BASE FOOD）

食物環境衞生署食物安全中心在昨天（十一月七日）分佈，一款日本進口的麵包產可能含霉菌。涉事產品正名為BASE BREAD（肉桂風味），來源自日本，銷售商是BASE FOOD，淨重81克，涉事產品批次的此日期前最佳為二○二三年十月二十三日至二○二三年十二月十二日。

日本BASE BREAD疑含霉菌（BASE FOOD）

食安中心是透過食物事故監測系統，得悉日本厚生勞動省發出通告，指上述產品可能含霉菌而正在當地回收。食安在得悉事件後，隨即聯絡銷售商跟進，初步調查發現上述銷售商曾出售受影響批次的產品到香港。目前食安中心已指示銷售商將所有受影響產品停售和下架，並展開回收。市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫，而食安亦表示會繼續跟進事件和採取適當行動。

4類食品同屬高危發霉物：蔬果、麵包、肉類、乾製品

蔬菜亦同為容易發霉食物之一（istockphoto）

霉菌屬於真菌類，香港氣候溫暖而潮濕適宜霉菌的生長，因此霉菌在香港很常見。根據食安中心的資料，一些有害的霉菌會產生危險的霉菌毒素，如黃曲霉毒素可引致急性肝臟受損。有4類食物為易容發霉的食品，大家記得小心保存：

1.蔬果（如：椰菜、菜心、橙、蘋果、本瓜等）



2.麵包（如：蛋糕、饅頭、多士等）



3.肉類（如：豬肉、牛肉、香腸等）



4.乾製品（如：花生、杏仁、乾菇、蝦米等）



發霉食物非切走壞處就得！

發霉食物非切走壞處就得！（istockphoto）

就等食物只有一點發霉變質，也請立即丟掉不要再吃！不少長者會因為珍惜食物、認為食物沒有「全壞」，因為把壞掉或發霉的部位「切除」就吃下肚，這樣絕對是大錯！

根據食安中心資料，單靠去除食物表面上肉眼可見的霉菌並不足以保證食物安全，因為菌絲可能已侵入食物深層，有些危險霉菌的有毒物質通常藏於菌絲內外，當你肉眼見到發霉時，毒素可能已蔓延到整個食物！此外，變質的食物除了霉菌外，通常也有細菌一起生長，這都是切走也難以去除的，故大家如發現食物有霉菌便應丟棄。

參考資料：食安中心BASE BREAD/食安中心發霉食物/HEHO