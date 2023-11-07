蘆菇｜又稱龍宮果消腫安眠7功效 泰妃都愛！食安1招防內有蠍子

蘆菇你有聽過嗎？它是秋天當造的水果，除了可口美味外還營養豐富，有生津、消腫，甚至改善失眠等效果，泰國王妃也對它喜愛非常。但吃它時要小心，稍有不慎竟有機會比蠍子螫傷！



蘆菇又名龍宮果/泰國黃皮 清甜多汁

（網上圖片）

蘆菇是樹上熟的水果，在現今秋季當造。它又名蘭撒，俗稱龍宮果、愛情果、泰國黃皮，原產東南亞馬來群島，更有指連泰國王妃都十分喜歡吃它。它的外型像一串大型龍眼、果皮很薄，用手指便能輕易撕開，果肉呈半透明白色一瓣瓣的，吃它的方法和吃龍眼一樣。蘆菇是東南亞上等水果，味道清甜、軟綿多汁，更有人說它具有柚子的清香。

生津止渴、利尿消腫7大好處

蘆菇是樹上熟的水果（istockphoto）

蘆菇除了味甜清新外還有多種功效，包括生津止渴、利尿消腫，更有助增強免疫力。這是因為它果肉中含豐富葡萄糖及蔗糖，可補充身體能量和營養。同時它更富含維他命C及蛋白質，可有助於提高身體抗病能力，除了這些外，蘆菇於大腦組織亦有補養作用，可有效改善失眠、健忘、神疲等等功效。

蘆菇營養高蠍子也愛吃！

雖然蘆菇可口又有營養，但進食它的時候也有要注意的地方。根據食安中心的資料，因為蘆菇生長於東南亞，同時纍纍成串相當緊密，而且它還是蠍子喜歡的食物，因此處理蘆菇時，要小心蠍子藏身在蘆菇之中。

4人吃蘆菇被蠍子傷腫脹求診 食安教1招處理蘆菇

處理蘆菇要小心蠍子（食安中心）

本港曾有4宗因處理蘆菇而遭蠍子螫傷的個案，當中至少兩宗與東南亞常見的 Lychas mucronatus 蠍子有關。4名傷者被蠍子螫傷後，手指出現腫脹和痲痺，須往醫院求診。食安中心提醒市民，在處理這種水果時應提高警覺，拿着蘆菇莖部，並放在水中大力搖晃，然後才進食。雖然遭蠍子螫傷未必一定會令人中毒，但亦應盡快求醫。

資料來源： 香港明豐果欄有限公司/食安中心/Cool Fruits & Wines /Mr.freship 鮮生速遞/TP Tropical Premium ลองกอง