番薯｜護心抗血壓8好處現黑斑/黑點能吃嗎？有毒或更富營養要識分

番薯變黑｜天氣轉涼，秋冬之際又是吃番薯的好時機，好吃有營養， 但如果身上有黑斑、黑點又是否一樣？番薯有黑斑、黑點食唔食得？



胃潰瘍、胃酸過多及腎功能不良的人不宜多吃番薯。（鄧倩螢攝）

香噴噴熱辣辣煨番薯早已出現在大街小巷。番薯含有大量的膳食纖維， 有助降低身體血管內的膽固醇，有益心臟能降低心血管疾病的發生。同時番薯還含有黏蛋白，可保持血管壁彈性，有助降血壓。

在眾多番薯中， 紅薯的β-胡蘿蔔素含量高，可轉化為維他命A，保護視力。除此之外，番薯還含有可抗皺、維持皮膚細嫩的植物性雌激素，可說是價廉物美的「護膚品」！

番薯有毒｜染黑斑菌會變硬變苦 進食或出現嘔吐氣喘

雖然番薯美味又有營養，但是若出現黑斑，可能是感染黑斑菌的徵兆，這種病菌會令番薯排出番薯酮毒素，令其發黑變硬有苦味，如果不慎吃了，通常會在24小時內出現噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道症狀，嚴重者還會有高燒、頭痛、氣喘、嘔血等情況，大家記得要小心。

番薯若有黑斑可能是感染黑斑菌的徵兆（網上圖片）

番薯「出蜜」黑污漬 護腸胃更富營養

雖然番薯的黑斑病非常可怕，但也不是番薯上一有黑色地方就不能吃。根據日本新聞網《マイナビニュース》的報導指出，番薯切開時會滲出的白色乳汁，是一種被稱為紫茉莉苷的成分，它是令番薯有促進腸胃通暢功能的重要營養素。而當紫茉莉苷從內部滲出、接觸到空氣後，便會氧化成黑色，成為一點點或者一片片的黑色「污積」。這種現象又被稱為「出蜜」，代表這顆番薯又甜又有營養！

番薯紫茉莉苷從內部滲出、接觸到空氣後，便會氧化成黑色， 這對人體完全無害。（さつまいもアンバサダー協会）

