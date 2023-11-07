早餐麥包｜熱量與白麵包相若1原因更高糖高脂　怎樣才可稱上麥包?

麥包熱量同白麵包差不多？你有因為想減肥、減重而由白麵包轉食麥包嗎？近日有營養師分享，原來它們兩者的熱量竟然差不多！食物無麩質一定健康點嗎？



麥包≠全麥麵包 麥包熱量和白麵包相距不大

麥包，你會覺得它比白麵包健康，所以選擇吃麥包？在香港，凡用了全麥麵粉製作的麵包也可稱為麥包，但其實商家一般只添加部分全麥粉，另外大部分是小麥粉，裡面加入焦糖或糖漿，麵包出爐後便呈現出淺褐色，有的摻入一些麩皮，如此在外觀和外型更接近真正的全麥麵包。

麥包≠全麥麵包（istockphoto）

近日台灣營養師李婉萍在其個人社交平台上，和大家分享麥包和白麵包之間的營養問題。她指麥包≠全麥麵包，在台灣而言，無論是全粒粉、全麥粉， 只有全麥成分達配分總重量51%以上才能稱為「全麥」，這種全麥麵包的營養價值才是真的比較高。

李婉萍營養師指，如大家想知道自己所吃的麥包營養價值如何，可以看看麵包後面的成分表。如果所吃的麥包其成分表上的全麥成分不到總重量51%以上，即全粒粉、全麥粉排名不在第一、二位，那麼它的營養價值和熱量，其實和白麵包相距不大。

麥包鬆軟是額外添加了油脂

全麥麵包為了配合客人的口味，一般會添加較多的油和糖去調整麵包乾身有粗糙之感（istockphoto）

營養師指，白麵包就好像我們平時吃到的白米，屬於精緻澱粉；全麥麵包就好像我們吃的糙米，它的纖維確實是比白麵包多，為什麼我們吃麥麵包時， 卻沒有吃糙米的粗糙感覺？這是因為全麥麵包為了配合客人的口味，一般會添加較多的油和糖去調整麵包乾身和粗糙的感覺，令麵包口感和味道更美味。大家如果想控制好自己的熱量攝取， 記得看清楚麵包後面的營養標籤了。

無麩質一定比較健康？

麩質又稱作麩質蛋白，是存在於常見麥類中的蛋白質（istockphoto）

麩質又稱作麩質蛋白、麵筋、小麥麩質、麥膠，是存在於常見麥類中的蛋白質，它可以讓麥類製品富有延性與彈性，常見含有麩質的食物包括麵條、披薩、啤酒、麵筋、麵包、蛋糕等。

近年來無麩質飲食就像是被貼上了健康標籤，好像無麩質食物都一定健康一樣。但李婉萍營養師卻明確指出，這其實是一種錯誤觀念！除了某些對麩質過敏的人士外，一般人其實不用特別選擇無麩質食品，目前根本沒有任何證據顯示，無麩質飲食比一般飲食更健康。

資料來源：李婉萍營養師/早安健康/元氣網