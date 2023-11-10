樓上/啟泰等3品牌乾百合重金屬超標！多攝傷心腎致糖尿 揀百合6招

食安中心公佈，樓上、香港啟泰、 騰龍3品牌的預先包裝乾百合樣本，金屬雜質鎘含量超出法例標準。身體攝取過多鎘會傷害心、肝、腎，日常飲食亦有4類食品要注意，免墮重金屬陷阱。想揀靚百合，以下有6個貼士可參考。



樓上、啟泰、騰龍乾百合重金屬超標（資料圖片）

食安中心在11月8日公佈，有三個預先包裝乾百合樣本金屬雜質含量超出法例標準。相關的超標重金屬雜質為鎘，三個乾百合樣本來自三個品牌，分別是香港啟泰、樓上、騰龍。香港法例規定相關食品的金屬含量上限為百萬分之零點零五，但3品牌的樣本全部超標。

香港啟泰「頂級百合」荃灣超市樣本鎘超標

香港啟泰涉事的超標樣本產品正名為「頂級百合」，淨重200克，相關食品批次的此日期前最佳為2024年12月1日。食安經考慮乾製食物的因素後，樣本的鎘含量為百萬分之零點五三。抽取樣本地點是荃灣一超級市場。

樓上乾百合重金屬超標（網上圖片）

樓上「百合」青衣店樣本 鎘超標3店中最高

樓上涉事的超標樣本產品正名為「百合」，淨重303克，相關食品批次的此日期前最佳為2024年9月15日。食安經考慮乾製食物的因素後，樣本的鎘含量為百萬分之零點八零，是這次所有超標樣本中重金屬含量最高的。抽取樣本地點為青衣一零售點。

騰龍「特級（湖南）百合」銅鑼灣超市樣本鎘超標

騰龍涉事的超標樣本產品正名為「特級（湖南）百合」，淨重302克，相關食品批次的此日期前最佳為2024年6月28日。食安經考慮乾製食物的因素後，樣本的鎘含量為百萬分之零點五八。抽取樣本地點是銅鑼灣一超級市場。

樓上、啟泰等3品牌乾百合重金屬超標（網上圖片）

食物安全中心已指令有關商戶停售受影響批次產品，而且食安中心亦指，按樣本檢出的鎘含量，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。市民不必過度擔憂。食物安全中心會知會業界，並會繼續跟進有關不合格結果，根據《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

百合養陰潤肺宜秋冬進補

百合味甘，微寒。助養陰潤肺止咳，清心安神。

秋冬天乾物燥，燥邪會犯肺，容易引起乾咳無痰，百合有助養陰潤肺。百合屬性微寒，味甘、微苦，無毒，有助清心安神、養陰潤肺、通利二便，鮮百合與乾百合的食用療效一樣。不過，滋陰潤肺的食物不宜一次食用太多，宜少量久食，身體虛弱者更要小心食用，以防虛不受補，而風寒咳嗽、虛寒出血、脾胃不佳者就忌吃了。

按圖了解如何挑選鮮、乾百合6大貼士？

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鎘中毒可傷心肝腎或致糖尿 4食物同屬重金屬高危要小心

世界衞生組織及聯合國糧食及農業組織設定了鎘的每月可容忍攝入量為每公斤體重25微克。研究顯示，急性鎘中毒可能會損害腸胃道，影響肝臟、心臟和腎臟功能。而慢性鎘中毒會影響腎臟，破壞腎小管功能，引致出現蛋白尿、糖尿病、氨基酸尿等病症。但食安中心亦指，從食物攝取鎘而引致急性中毒的情況不大可能發生，市民不必過度恐慌。而除了上述的乾百合外，還有4類食物同屬重金屬高危要小心：

魚頭、魚皮、魚卵等也容易沉積重金屬（istockphoto）

1.大型魚罐頭

如果購買後發現罐頭變形，甚至有點膨起來，或是已經破損，放太久過期了，都代表有可能會有一些鋁或相關金屬釋出，已受汙染。而大型魚，如吞拿魚、旗魚等也容易受到重金屬污染，故兩者相加的大型魚罐頭就要小心了。



2.魚頭、魚皮、魚卵

魚頭、魚皮、魚卵等也容易沉積重金屬，建議減少攝取這些部位，並與其他部位輪流吃。



3.動物內臟

動物代謝毒素的器官為肝臟、腎臟等，如果把這些器官吃下肚，可能會有一些重金屬污染。



4.破損鋁製品所製的食物

長期使用破損的鋁製品，如破損的鋁製雪平鍋等，可能會造成鋁中毒，腎功能不全的人士要特別小心。



資料來源：食安中心/健康2.0