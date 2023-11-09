中風｜31歲運動男不煙不酒睡夢中突發中風！預防5招多攝好脂肪

31歲運動男不煙不酒，睡夢中突發中風！中風是一種在腦部血液供應受到干擾時發生的嚴重疾病，生活習慣、年齡、性別等都會成為中風因素。近日有人在連登討論區上分享，自己年紀輕輕就已經中風！想預防有5大飲食貼士要留意。



31歲連登友唔煙唔酒突然中風！愛運動無三高及不良習慣

根據衛生署資料，「中風」即是「腦血管意外」，因腦部血管「阻塞」或「爆裂」，令腦組織不能得到充份的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，產生各種神經症狀。

31男歲唔煙唔酒，愛足夠、跑步無不良習慣，睡夢中突發中風（istockphoto）

中風的主因是吸煙、血壓高和血管硬化，但身體健康也不等於絕對安全！近日有人在連登討論區上分享，自己31歲唔煙唔酒，愛遠足愛跑步，亦無不良習慣或嗜好，卻在睡覺時突然中風。他指自己是在本年2月時中風的，當時正睡覺卻突然感到頭暈天旋地轉，扎醒後完全無好轉便打999入院急救，確診為大腦血管撕裂，出血性中風。經過急救手術和治療，現在雖然沒有生命危險，但左邊手腳的協調性和平衡感都差了， 而且視力也出現重影情況。

中風為男性常見疾病 2020年死於中風51.7%為男

上述事主的不幸經歷引起了不少討論，除了希望事主早日康復，亦有不少人猜測事主中風的成因，可能和激烈的足球運動，甚至是和接種疫苗有關。根據香港衛生防護中心資料，中風被歸類為常見男性疾病之一。中風又可分為缺血性中風、出血性中風兩種類型，其中，缺血性腦中風則佔了腦中風病患的一半以上，而血栓是缺血性中風的主要成因。而血栓的形成可能由於多種因素引起，包括：

中風為男性常見疾病（istockphoto）

1高血壓

2高膽固醇

3糖尿病

4肥胖

5吸煙

6年齡

7遺傳因素



在2020年，香港有3,165個登記死亡個案是死於中風，當中有51.7%是男性。目前中風成因大多數和吸煙、高血壓、飲酒有關，亦有原因未明的個案。 想要做好預防，除了拒絕吸煙、飲酒外，良好的飲食習慣也是關鍵。

預防中風5大飲食貼士

在中風的所有危險因素中，不良的飲食習慣有著很大的影響。遵循一個健康及均衡的飲食模式，對於預防和再次中風以及對於中風患者的治療，都佔有非常重要的角色。香港大學中風研究組就提出了預防中風的5大飲食貼士要留意：

1. 減少鹽攝入量

要減少鹽的攝入量（istockphoto）

日常飲食中逐漸減少加入鹽份或調味品，好讓味蕾慢慢適應清淡的口味，亦可利用低鈉調味料代替高鈉調味品，如大蒜、生薑、蔥、芫荽、羅勒、新鮮辣椒、胡椒、辣椒粉和薑黃等。

2. 攝取更多健康脂肪

使用橄欖油和芥花籽油烹調，亦可在早餐吃麵包或多士時塗上不加糖的堅果醬，如花生醬、杏仁醬和牛油果。

3. 外出用餐免汁醬

外出吃飯嘗試免去醬汁，或要求醬另上，並減少喝湯底，以減少鈉的攝取量。叫餸時可嘗試要求侍應叫廚師安排「少鹽、少油」菜式。

4. 每天吃兩份水果

返工時用水果作為零食（istockphoto）

返工時可以水果作為零食，也可以選擇不加糖的乾果，如葡萄乾，杏脯乾，無花果乾作為替代。半杯乾果相等於兩份新鮮水果。

5. 嘗試減少外出就餐

早餐和晚餐多在家裡進食或可帶上自製健康午餐。（istockphoto）

早餐和晚餐多在家裡進食或可帶上自製健康午餐。早餐應多進食燕麥片、全麥包和低糖早餐穀物，晚餐可在家多進食不同種類的蔬菜。

資料來源：衛生署/連登/香港衛生防護中心/香港大學