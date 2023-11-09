藍莓｜急凍好過新鮮？營養更高1原因助抗癌力更強！凍肉都一樣？

你有急凍食物比不上新鮮食物的觀念嗎？大家都是食物， 新鮮食材不都是比較健康？原來真相卻不是這樣！近日有研究指急凍藍莓的營養比新鮮藍莓高！凍肉是否也一樣？



藍莓急凍營養好過新鮮！花青素濃度更高

急凍藍莓的品質與新鮮的相當（istockphoto）

急凍食物比新鮮的營養會差點，這是我們大多數人的固有印象，但是這種觀念要改改了。南達科塔州立大學的一項研究指，以急凍方式處理水果可以從中獲得更多的營養價值。該大學的教授達拉利指，急凍藍莓的品質與新鮮的相當，而的抗氧化物花青素，它在冷凍後濃度更高！

藍莓中的花青素有助抗癌抗衰老（istockphoto）

藍莓中的花青素有助抗癌抗衰老，它會破壞稱為自由基的不穩定分子，降低患癌風險，同時促進細胞年輕，避免細胞受損，達抗衰老效果。而且它還可減緩發炎反應，緩和紅、腫、熱、痛的現象，同時更有助於降低血壓，降低心臟病的風險。急凍藍莓花青素濃度更高，可令人們更容易攝入其中的抗氧化劑，營養功效比新鮮藍莓更好。

急凍藍莓易保存營養更易吸收

達拉利補充，急凍藍莓在冰箱裡可以保存一年，而新鮮藍莓放上兩周可能就會開始變質，就保存時間而言急凍藍莓明顯更好。而且急凍水果在包裝前一般都會清洗乾淨，而新鮮藍莓可能不會，因此需要在家裡對後者進行額外的清洗。就此而言急凍藍莓的保障會更高。

急凍藍莓營養會更容易攝入的主要原因，和藍莓的冰晶和表皮細胞有關。（istockphoto）

急凍藍莓營養會更容易攝入的主要原因，和藍莓的表皮細胞有關。根據上文的研究報告指，藍莓的抗氧化劑主要存在於漿果的表皮內，因此在急凍漿果時，過程中所產生形成的冰晶會破壞表皮細胞的結構，情形就如同為身體獲取抗氧化劑打開一條通路。

急凍凍肉營養保存亦更好

急凍的過程其實是一個鎖鮮鎖營養的過程，低溫有助減慢食物細胞的代謝速度。（資料圖片）

相比保存於室溫的食物，急凍食材的營養更有效地保留於食物中。 急凍的過程其實是一個鎖鮮鎖營養的過程，低溫有助減慢食物細胞的代謝速度，減少細胞使用掉自己的營養。 酶促反應也因低溫而減少，減慢食物變質的過程。 而且，低溫會抽走食物中的水份，有助壓抑細菌滋生。

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資料來源：世界新聞網/康健/HEHO