美25歲校工用屎尿污染餐具致學生食物中毒！熱水洗餐具真可殺菌？

美國新澤西州小學爆出有校工用體液、漂白水污染學校餐具及食物的案件，有學生感到不適出現腹瀉、嘔吐等病徵。就算沒有這種極端個案，在平日也要小心餐具的清潔，在茶餐廳、酒樓用熱水消毒碗筷真的有用嗎？



美國小學變態校工用體液、漂白水污染餐具及食物

美國小學有變態校工用體液、漂白水污染餐具及食物（istockphoto）

綜合CBS、NBC等報道，美國新澤西州Elizabeth Moore School小學有一名25歲叫Giovanni Impellizzeri的校工，他被指控用尿液、糞便、唾液以及漂白劑污染學校食堂的食物和器具，而這些餐具是提供給學校學生和教職員的。據稱他還還用學校物品自慰、向為學生提供的麵包吐口水，並向裝青瓜的容器中噴灑漂白劑，其目的是傷害學生。

美國小學有變態校工用體液、漂白水污染餐具及食物（istockphoto）

涉事校工更把自己的違法行為上傳至社交媒體，並因此被警方拘捕，他被指控嚴重攻擊、篡改食物、危害兒童福利、傳播兒童色情製品以及企圖不當行為。有學生出現肚瀉、嘔吐等食物中毒症狀需接受治療，有家長擔心自己孩子會被傳染肝炎或其他危險的傳染病，事件令人相當擔憂。

餐具清潔要小心 沸水高溫殺菌要持續5分鐘

上述個案實在令人心驚，但就算香港沒有這種極端個案，日常吃東西時也不可以掉以輕心，請不要因為用了污糟餐具指病從口入。平日不管在酒樓還是在茶餐廳吃東西前，不少人都會習慣先𠺘碗筷，即用熱茶或者開水，把餐具沖洗。

餐具清潔要小心（網上圖片）

但其實一般來說，部分细菌和微生物須用100℃沸水持續5分鐘或以上，方才可把細菌殺滅，而肆為顧客提供的熱水，往往低於100℃，可能只有70°C、80°C，為免因不小心而造成燙傷意外。有些甚至只提供暖水或凍水，以這樣的水溫清洗，細菌根本難以消除，僅可做到清潔可見的污積而已。

按圖看高溫殺菌必備2大條件：

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想要更安全，但又怕自備餐具太麻煩可以怎樣做？如果想為餐具更好地消毒細菌，可以選擇用酒精濕紙巾，它會比用普通熱水消毒碗筷更理想。但這樣的話餐具難免會有一陣酒精味， 大家記得要等酒精揮發乾淨才使用。

參考資料：6abc/cbsnews/nbcnews/sky