消暑飲食｜凍飲無助降溫更出色斑黑眼圈　中醫推2類飲品有效消暑

消暑方法不少，當熱褲小背心都不能為你消暑降溫，釋出悶氣，最想還是吃支雪條、買杯凍飲透心涼。不過，這種做法原來不但對身體無益，效果更不及熱飲。喝杯熱茶熱朱古力，解暑竟然更有效？



飲熱茶可令身體降溫，比飲凍飲更能解暑。（資料圖片）

熱飲為什麼可降溫？

三十幾度高溫，悶熱透頂，還喝熱飲，豈不「火上加油」㷫烚烚？但據HuffPost網站指，降溫其中最好的方法是出汗，讓汗水透過皮膚釋出熱量，減低身體負荷。渥太華大學Human Kinetic學院曾有研究顯示，舌頭上的神經接觸到熱飲時，會把受熱的訊息傳到大腦，從而透過流汗冷卻身體。不過，若你已大汗細汗濕透身，還再喝熱飲，可能起不到作用了。

凍飲傷脾胃之餘，還會出色斑？(VCG)

凍飲消暑反效果 傷脾胃易黑眼圈出色斑

註冊中醫楊明霞則認為，無論大汗細汗或沒汗，在炎炎夏日或運動過後，也應飲室溫水或偏暖的水消暑，否則極易引起胃腸痙攣、腹痛、腹瀉等。「凍飲有寒凝性質，會傷脾胃，脾胃水液運行不暢，不僅會令人氣色不佳，也容易刺激氣管，引起氣管敏感等問題。」不僅傷脾胃氣管，對於女士來說，最重要還影響身材與外觀。例如水腫、黑眼圈、皮膚暗啞有色斑。

按圖看清為什麼「凍飲易出色斑、水腫、黑眼圈」？

由於凍飲影響肺部功能，「肺主皮毛」常喝凍飲容易出現色斑、皺紋及膚色暗啞等老化現象。(VCG)

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楊明霞醫師認為，凍飲令脾受虛損，水濕不化，形成水腫或囤積脂肪，通常腰以下的位置為主。而脾胃與消化功能有關，兩者互相合作，將養分及水液運送到身體需要吸收的部分。脾主眼部四周，因而會出現黑眼圈。

另一方面，由於凍飲令寒氣進入肺部，使氣管收縮，影響肺部功能，「肺主皮毛」，若肺氣未能滋養身體皮膚和肌肉，便會出現老化的現象，如色斑、皺紋及膚色暗啞。

註冊中醫楊明霞博士（圖片由被訪者提供）

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參考資料：HuffPost