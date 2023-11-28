砧板清潔｜染色發黃污漬洗唔甩？日主婦靠1物光潔如新 唔用漂白水

你有砧板污積洗不掉的煩惱嗎？有時候切完紅蘿蔔、紅椒等天然色素較重的食材後，砧板就會染色發黃，怎樣也洗不掉。針對這問題，有日本主婦提出可用1物就解決了！



砧板染色發黃洗唔甩？用油幫到手

砧板是廚房中相當重要的角色，但時間用久了，或者有它處理些易染色的食材後，砧板上難免會留下食材染色痕跡。這種發黃的污積用洗潔精洗也無法完全清走，實在令人相當煩惱。

日前就有一位日本的主婦，在她的個人平台上分享了一個砧板清潔秘技，就是利用食用油了。首先將少許食用油倒在砧板染色的地方，接著拿廚房紙巾輕輕來回擦拭，油會讓色素浮起並吸收。最後再倒上洗潔精正常清洗就可以了！

按圖看用油清潔砧板步驟：

砧板不同材質有什麼分別？

砧板材質不同有咩分別？（ISTOCK）

不同材質的砧板各有特性，使用與維護的方式也不盡相同。如木頭砧板材質較厚重，適合剁切生肉，亦較不容易造成刀具損傷，但它容易吸水、發霉，需注意絕對不可長時間泡水，以免吸水後形成讓細菌滋長的環境。

塑膠砧板就較為輕薄、平價，但較容易留下刀痕，同時高溫、高油食物都不可直接放上塑膠砧板切。另外還有不銹鋼砧板、玻璃砧板等，大家記得按自己所需去購買，還有按各種材質去保養了。不同材質砧板特性（按圖了解 👇👇👇）