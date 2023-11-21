鼎爺食譜｜栗子燜雞煮前多1步香甜軟糯！鼎爺教栗子分公乸點揀好?

栗子燜雞這道家常小菜你吃過嗎？天氣寒冷，栗子燜雞暖身又可送飯。鼎爺李家鼎還教路，栗子原來都分公乸，想食到又粉又香的粟子要選哪一種？



栗子分公乸 粉綿香甜要選圓身

栗子燜雞，栗子故然是主角之一，冬天栗子當造，它不但綿香還富有營養，可以補腦補腎，更有抗氧化的效果，有助蛋白質合成、代謝，對於人體組織生長也很重要。而這樣營養豐富的栗子，原來也有公乸之分！

栗子都分公乸（圖源：流行都市截圖）

鼎爺教路，扁身的栗子為公，口感更爽；圓身的栗子為母，口感粉香。而栗子燜雞應該選哪一種比較好？鼎爺說其實無所謂，但若追求更為綿密、粉香的效果，可以試試全部採用栗子乸。

栗子燜雞1秘訣 栗子軟糯剛剛好

栗子燜雞送飯又暖身（圖源：流行都市截圖）

栗子燜雞想要栗子煮到香綿軟身？但煮太耐又怕煮過頭變栗子蓉，煮太少時間，又怕栗子硬身不好吃，到底怎樣才可煮出軟糯剛好的綿香栗子？鼎爺有一招煮前必做！就是在炒雞肉前，先將栗子水滾蒸15至16分鐘，蒸好熄火焗5分鐘，這樣的栗子在未和雞肉一起炒之前已達到9成熟，菜式完成時栗子熟度就會剛剛好，香甜軟綿，送飯最好。

栗子燜雞食譜

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鼎爺食譜栗子燜雞

食材：



冰鮮雞 1隻

栗子 2碗

紅蔥頭 2-3粒

薑 適量

蔥 適量

做法：



1 薑、蔥、紅蔥頭切段切片備好。

2 把冰鮮雞斬件，加糖、鹽、生粉各1匙，油1湯匙、水少許，拌勻醃8－10分鐘。

3 在鍋中加一圈油，煮熱再加備好的薑、紅蔥頭爆香。

4 下雞件爆炒，煮到4成熟加水冚蓋燜3-4分鐘，至雞肉約7成熟，加蔥段再下栗子。

5 不斷翻炒，分3次落老抽，共約5湯匙，蠔油1湯匙，後再落適量鹽、糖，共1茶匙，冚蓋焗2分鐘。最後打芡翻炒就完成！

不失敗秘訣



‧ 紅蔥頭、蔥可以預留少許，在最後階段再落、翻炒，味道會更香。

‧ 炒雞肉前，可以先將栗子水滾蒸15至16分鐘，蒸好熄火焗5分鐘，這樣的粟子更加軟綿好吃。

參考資料：流行都市｜家常菜 栗子燜雞｜李家鼎