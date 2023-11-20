高血壓｜美研究低鈉飲食與降血壓藥相似1周見效！4招降血壓少喝湯

你有高血壓的煩惱嗎？美國一項新研究發現，低鈉飲食效果和服用普通的降壓藥一樣有效！而且只要一星期就可看其分別，效果相當顯著。



香港50%長者患高血壓 數值幾多代表不正常？

根據醫院管理局之資料，香港有接近50%長者及20-30%中年人士為高血壓患者。高血壓常被稱為「隱形殺手」，一般而言，患者初期沒有明顯病徵，往往令患者延誤求醫，或忽視療程，結果可引致嚴重的併發症如心臟病、中風、腎衰竭，甚至死亡。

低鈉飲食效果和降血壓藥相當（istockphoto）

高血壓是指血壓持續處於高水平的一種慢性疾病，血壓度數以兩組數字表達，首個數字（收縮壓／上壓）顯示心臟收縮泵出血液時血管內的壓力，而第二個或寫於下方的數字（舒張壓／下壓 ）則表示在心跳之間，心臟放鬆時血管內的壓力。以成年人來說，若收縮壓持續處於140毫米水銀柱(mmHg) 或以上，或舒張壓持續處於90毫米水銀柱或以上，便是患上高血壓。

低鈉飲食和降血壓藥效果相若 一星期見效

低鈉飲食效果和降血壓藥相當（istockphoto）

《美國醫學會期刊》上的最新研究指，低鈉飲食一周便可令血壓下降了約6mmHg，這和服用普通的降壓藥效果一樣。相關研究追蹤了213名年齡在50歲至75歲之間的參與者，他們共分成兩組，分別在一周內進行高鈉和低鈉飲食。高鈉飲食的參加者除正常飲食，每日還要喝兩包含約一茶匙鹽的湯，而低鈉飲食的參加者則每日只能攝取500毫克的鈉（約五分一茶匙鹽）。

研究發現，約70%至75%人減少攝取鈉後，可有效降血壓。在實驗的一周後，低鈉飲食的參加者的血壓水平非常顯著地下降。與他們平常的飲食習慣相比，其血壓下降了約6mmHg，與使用藥物控制的效果相近。

低鈉飲食4原則少喝湯？

低鈉飲食=鈉攝取量應限制在2000毫克以下（istockphoto）

低鈉飲食是指飲食中鈉的含量較正常量為低，而按世界衞生組織的建議，成人每日應攝入少於2000毫克的鈉，(即略少於一平茶匙食鹽，一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉)才算是健康的低鈉飲食。若想開展低鈉飲食去保持身體健康，可從4大原則開始，包括少吃加工食品、選擇低鈉烹調方式等。

減鈉4大原則（按圖看清👇👇👇）

+ 5

1. 少吃加工食品：

選擇天然的原型食物，避免加工食品（罐頭、零食等）、加工肉品（煙肉、火鍋餃等）、醃漬品（醬瓜、筍乾等）。

2. 選擇低鈉烹調方式：

以「蒸、烤、燉」替代「紅燒、麻婆、糖醋、三杯」；請店家少鹽烹調、不額外加醬、較鹹的菜色過熱水；以天然辛香料（如蔥、薑、蒜、辣椒、八角、九層塔）替代醬油、豆瓣醬、番茄醬。

3. 少喝湯：

湯的營養價值不高，且容易喝下過多的鈉與油脂；煮湯少加鹽，或使用天然食材，如昆布、蘿蔔、冬菇、粟米，帶出自然鮮甜。

4. 學會看鈉含量：

注意看營養標示，「份數×每份的鈉」才是真正的鈉含量，選擇相對低鈉的食品。

參考資料：《美國醫學會期刊》/衛生署/醫院管理局/食安中心