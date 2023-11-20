29歲內地網紅疑酮酸中毒亡！糖尿病/生酮飲食易中招 9症狀要小心

撰文：古曦朗
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29歲內地網紅「快樂小趙」疑為酮酸中毒不治！酮酸中毒一般為1型糖尿病的嚴重併發症，除了糖尿病外，近年流行的生酮飲食減肥法也是中毒的成因之一。酮酸中毒有9症狀要小心，4招助預防。

網紅「快樂小趙」家中暴斃 錯過搶救黃金期

擁有38.4萬粉絲的內地網紅「快樂小趙」，在上周11月14日凌晨被發現在家中去世，終年29歲。一名自稱是「快樂小趙」親友的網民及後在微博上證實死訊。他指「快樂小趙」本來就身患糖尿病，在本年8月就曾因酮酸中毒而被送院搶救。這次他凌晨在家中暴斃，又由於他獨居，事發當下並無他人發現，錯過了搶救黃金時間，等到救護人員接獲通知抵達時，「快樂小趙」已沒了生命跡象。其親友逐指，他的死因應與酮酸中毒有關。

酮酸中毒是糖尿病嚴重的急性併發症，其誘因有急性感染、治療不當、飲食失控、腸胃疾病等。由於人體缺乏將葡萄糖送入細胞內的胰島素，細胞無法獲得能量，就會迫使人體分解脂肪作為燃料。而分解脂肪的過程會釋放酮，酮堆積得愈來愈多，最後就會超量，演變為酮症酸中毒。

生酮飲食也可引發酮酸中毒！

生酮飲食也可引發酮酸中毒！（istockphoto）

除了糖尿病外，近年流行的生酮飲食減肥法也是酮酸中毒的成因之一。台灣營養師陳怡婷分享因生酮飲食而引發酮酸中毒的個案。陳怡婷指，曾有患者採用接近生酮飲食的模式，不吃碳水化合物只吃蔬菜類、肉類、堅果類，同時又因個案有血糖問題，所以執行一個多月後就酮酸中毒入院！

酮酸中毒9症狀 4招助預防

每天的碳水化合物攝取量低於50克時，身體沒有足夠的葡萄糖可以利用，需要分解脂肪來提供能量，脂肪加速分解，脂肪分解後會生成不能被身體利用的酮。而當酮產出過多，超過腎臟的代謝能力，就會引起酮酸中毒的情況，有9大中毒徵狀要留意：

酮酸中毒是糖尿病嚴重的急性併發症（istockphoto）

1.噁心、嘔吐

2.腹痛

3.虛弱、疲倦

4.氣短、易喘

5.呼氣時有水果味

6.意識混亂

7.頭痛

8.肌肉僵硬或疼痛

9.皮膚和口腔乾燥

酮酸中毒是糖尿病嚴重的急性併發症，糖尿病患者記得要小心留意，有4招可助預防：

糖尿病人預防酮酸中毒，記得按醫囑管理飲食（istockphoto）

1.按醫囑均衡飲食

2.補充足夠水分

3. 監測血糖和尿酮

4.緊遵醫囑用藥，切勿擅自調整藥量

參考資料：騰訊新聞/上游新聞/HELLO醫師

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