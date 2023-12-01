排毒飲食｜飲水食菜都唔夠1毒素靠食油排走！9高脂食物排毒護血管

排毒就排走體內的毒素，是維持身體健康重要的一環，除了腸道、肝臟，還有腎臟等器官都會進行排毒工程。大家都提倡多喝水、多吃蔬菜水果便能為身體排毒，但其實單靠這些，是沒法完全排走體內毒素的！



毒素分水溶性、脂溶性 完全排毒淨飲水唔夠！

大家都說排毒是身體健康的重要一環，但你知道毒素其實分兩種嗎？毒素依溶解的性質可分兩種，一為水溶性的毒素，它可以透過喝水的方式排出體外；而脂溶性毒素卻無法單純利用喝水把毒素排走。

完全排毒淨飲水唔夠！（istockphoto）

亞洲運動營養專家及膳食營養保健顧問王明勇先生，就曾在一篇健康訪談中分享過關於排毒的問題。他指脂溶性毒素是容易被人忽略嘅問題，它存在於現今世代的各種肉類中，如豬油、牛油、調味品及速食店常見的人造奶油等反式脂肪中。

根據台大醫院的資料，由於脂溶性毒素不溶於水及血液中，所以它無法從水溶性的汗液、尿液、糞便中排出。故想要排走脂溶性毒素，就需要經過肝臟及膽道系統的代謝處理，最後才能以糞便的形式排出體外。而身體怎樣才能喚醒肝膽的排毒工作呢？ 就是要靠健康油脂了。

健康油脂幫助排走毒素 9種高脂食物可排毒護血管

健康油脂幫助排走毒素（istockphoto）

健康油脂即不飽和脂肪。有9種食物大家可以參考進食，包括富含健康脂肪的堅果、在控制體重和排毒都很有幫助， 富含益生菌的全脂乳酪，有益於心臟健康的奇亞籽，以及有抗炎功效的特級初榨橄欖油等。大家可以按自己的身體所需，去攝取適當份量的油脂。

按圖了解更多9大健康高脂食物︰