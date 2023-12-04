豆苗好處｜防感冒便秘6大好處　簡單食譜南瓜汁扒豆苗鮮甜助防癌

豆苗在冬季最當造，不單止味道特別，而且營養非常豐富，廣東人的一道瑤柱扒豆苗，更是過節的指定名菜之一，究竟豆苗何解在冬季特別受歡迎？



豆苗含豐富維他命C，能夠提高免疫力，是預防冬季感冒的首選。（網上圖片）

豆苗清涼解毒 預防冬季感冒

豆苗的當造期為每年的11月至翌年4月，何解在冬季特別受歡迎？豆苗是清涼解毒的食材，而冬天較多燒烤或火煱場合，容易引致口腔發炎及牙肉腫痛，豆苗有清熱消腫及止痛等作用，可緩解熱氣等問題。

豆苗含豐富維他命C，維他命C可以分解亞硝胺，從而有助預防癌症。豆苗與普通蔬菜最大的不同點是含有植物凝素、止杈酸、赤黴素，這些物質能夠促進機體代謝及有消炎抗菌的功效。

豆苗含豐富的維他命A，能滋潤皮膚和促進皮膚新陳代謝，有美膚養顏的功效。（網上圖片）

豆苗好處護眼護膚 改善便秘及減肥

每100克豆苗只有34卡路里，不但能提供飽腹感，對體重管理也有一定的幫助。（網上圖片）

豆苗7大好處：

豆苗好處1：清熱解毒

豆苗是清涼解毒的食品，特別是冬天較多燒烤或火煱場合，容易引致口腔發炎及牙肉腫痛，豆苗有清熱消腫及止痛等作用，可緩解熱氣等問題。

豆苗好處2：助防癌症感冒

豆苗含豐富維他命C，維他命C可以分解亞硝胺，有助預防癌症。維他命C能夠提高免疫力，是預防冬季感冒的首選。

豆苗好處3：消炎抗菌

豆苗含有植物凝素、止杈酸、赤黴素，這些物質能夠促進機體代謝及有消炎抗菌的功效。

豆苗好處4：保護眼睛

豆苗亦含有豐富的葉黃素和胡蘿蔔素，有助保護眼睛，增進視力。

豆苗好處5：維持機能運作

豆苗含有大量的鉀、磷、鈣、鎂、鈉鐵、鋅、錳和銅等微量元素，能補充人體所需微量元素，維持體內各種機能正常運作。

豆苗好處6：養顏護膚

豆苗含有豐富的維他命A，能滋潤皮膚和促進皮膚新陳代謝，有美膚養顏的作用。

豆苗好處7：改善便秘

豆苗同時含有豐富的膳食纖維，每100克豆苗含有1.9克膳食纖維，有助於腸道蠕動及改善便秘問題，也能提供飽腹感，對體重管理也有一定的幫助。

南瓜汁扒豆苗，賣相美觀不失大體。（網上圖片）

豆苗食譜：南瓜汁扒豆苗 賣相美觀不失大體

豆苗食譜中，香港人最愛瑤柱扒豆苗。瑤柱一斤叫價若數百元，雖然近年豆苗價格有所下降，但除了瑤柱扒豆苗外，還有哪些較便宜又不失禮的豆苗菜式？今次就介紹一個「南瓜汁扒豆苗」，不但價格相宜，亦賣相美觀不失大體。

南瓜的營養非常豐富，含有β胡蘿蔔素、維他命C和E等皆具抗氧化力，且可抑制癌細胞生長，黃體素也除了具有抗氧化力，還能預防肺癌、子宮癌、乳癌、皮膚癌、大腸癌、食道癌等癌症，配合豆苗一起食用，有相得益彰的效果。

南瓜汁扒豆苗食譜：

豆苗500克

南瓜150克

雞湯250毫升

鹽少許

油少許



按下圖看南瓜汁扒豆苗製作方法：

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做法：

先將南瓜切成幼件，用熱鑊熱油炒香南瓜件，直到炒出南瓜香味，再加入雞湯，煮至南瓜軟腍。此時可用攪拌機把南瓜攪成濃汁，如沒有攪拌機，可用隔篩按壓成南瓜蓉，再與雞湯混合成濃汁。之後再用滾水煮豆苗約1分鐘，最後把南瓜濃汁放在煮好的豆苗上即成。

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瑤柱扒豆苗食譜

參考資金：美食天下／Health Concept