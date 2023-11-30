魚扣$20份有黑色一點點 是毒素/激素/寄生蟲？大廚解謎1情況勿吃

魚扣你吃過嗎？近日有網民分享，自己買的魚扣上有黑色一點點，到底這些是什麼？有黑色點的魚扣又可不可以吃呢？我們邀請了行政總廚雷啟裕師傅為我們解惑。



魚扣有黑色一點點石粒 事主：20-30個扣十次十次都係咁

魚扣黑色一點點係咩？（FB香港街市魚類海鮮研究社）

魚扣，即是魚的胃，指平日到街市買鮮魚時，魚販多數會將內臟扯走，但部分愛吃魚的市民就會要求保留魚扣和魚肝來吃。其烹調方法有很多， 可以爆炒、煮粥等。近日有網民在社交平台香港街市魚類海鮮研究社上，分享了自己買魚扣的經歷。事主指他在一間專買魚的店舖購買，魚扣上有黑色一點點石粒，更說：「魚扣$20份，20-30個扣，全部扣都係咁」。而從事主分享的照片可見，魚扣黑點的情況相當明顯亦相當多。

網民對魚扣的情況反應相當「熱烈」，不少網民都在猜測，到底黑色一點點是什麼：「癌前病變😰」、「煤灰湖，物質，身體內臟就有機會引起這種情形｡」、「養魚 激素過多」、「寄生蟲一種 」；而有網民分享自己的經歷：「以往開活魚也有看到這情況....一堆沙粒狀的物體」、「聽講可樂可去結石」，亦有網民搞笑覆：「熄咗燈先食，有事嘅」。

魚扣黑色點實為食物殘渣 洗不掉就千萬別吃

行政總廚雷啟裕師傅（受訪者提供)

就魚扣的問題，記者訪問了行政總廚雷啟裕師傅。雷師傅指這些黑色石粒實為食物殘渣或一些無法排走的消化物。如果魚扣上有這些黑色一點點，一定要洗走！雷師傅指指魚扣黑色一點點的情況，再養魚上出現的機率較高，估計可能和餵飼的飼料，以及其活動量有關。而野生海魚出現這種情況的機率較低很多。

雷師傅補充，如果魚扣上的黑點無法洗走，那就請把它丟掉，千萬不要食用！因為不論是食物殘渣還是無法排走的消化物，都絕不會是對身體有益的好東西，長久以來仲有可能對身體造成負擔。

資料來源：雷啟裕師傅/香港街市魚類海鮮研究社