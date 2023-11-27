牛黃解毒片｜清熱解毒止痛 牛黃、雄黃成分有2種？久服小心腎衰竭

牛黃解毒片是不少家庭的常備藥物之一，每當感覺熱氣、生痱滋時也會吃幾粒。到底牛黃解毒片是由什麼成分組成？服用時又有什麼禁忌？



牛黃解毒片清熱解毒 分兩種組成材料各有不同

牛黃解毒片是許多家庭視作旁身的良藥之一，只要感覺熱氣、牙痛了、便秘了、長痘了，又或者在打邊爐、燒烤之後，第一時間想到的就是這種「萬用解藥」。根據中華醫學期刊所記載，牛黃解毒片有清熱、降火解毒、通便的作用，對於因上焦火旺，胃腸積熱等引起的口舌生瘡、咽喉腫痛、癤腫、牙齦炎等，亦具有良好效果。

牛黃解毒片分兩種：

第一種是由牛黃、雄黃、石膏、大黃、黃芩、桔梗、冰片和甘草等成分組成；

第二種為京製牛黃解毒片，它是由牛黃、黃芩、黃連、黃柏、石膏、梔子（薑炙）、大黃、金銀花、連翹、薄荷、菊花、防風、荊芥穂、白芷、蔓荊子（微炒）川芎、冰片、旋覆花、桔梗、蠶沙、甘草所組成。

根據中國非處方藥物協會所成立的公益性組織藥盾公益之資料，它們兩者的差別最主要為是否有「雄黃」。京製牛黃解毒片是在牛黃解毒片的基礎上，去除了雄黃，加入了黃連、黃柏等21味藥組成。它們二者均含有牛黃、石膏、黃芩等藥材，故有清熱解毒、治療火熱內盛，口舌生瘡等功效。但有雄黃的牛黃解毒片，它的解毒作用更強，臨床多用於急性牙齦炎、口腔潰瘍等。但解毒能力更高就一定好？

牛黃解毒片含雄黃 久服可致癌、腎衰竭

根據藥盾公益的資料，含雄黃的牛黃解毒片雖然解毒能力更高，但現代毒理學的研究發現大劑量雄黃有致突變、細胞毒性、致癌、肝腎毒性等風險。雄黃是礦石「四硫化四砷」的俗稱，它加熱到一定溫度後在空氣中可以被氧化為劇毒砒霜。若長期或過量服用，可致砷中毒，嚴重中毒者更有腎炎、急性腎衰竭甚至死亡。

香港所出售的版本都為非處方藥的京製牛黃解毒片（北京同仁堂）

所幸香港所出售、一般市民買到的版本都為非處方藥的京製牛黃解毒片，它雖然解毒能力比有雄黃的遜色，但也是相當有效的中成藥。雖然如此，但也有4類人要小心慎服：

1.孕婦



2.幼兒



3.年老體弱者



4.過敏體質者



參考資料：金湖縣人民醫院/人民日報——北京潮陽醫院/藥盾公益/中華醫學期刊