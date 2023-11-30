湯洛雯馬國明大婚｜肥湯變靚湯1招減10磅靠黃金10日？6極速減肥法

湯洛雯馬國明婚期在即，近日靚湯就在社交平台曬出過大禮的相片，震撼之餘更顯馬國明誠意！現在的湯洛雯又靚又fit，其實全靠中醫師推介的「月經減肥法」！此外，想極速減肥仲有6種方法。



靚湯晒過大禮照。（IG圖片）

湯洛雯月經減肥法 2個半月減10磅靠黃金10日

馬國明湯洛雯大婚在即，靚湯近日就在IG上曬出過大禮照片，場面可以說是相當震撼。靚湯除了將擁有一段幸福婚姻外， 還有一身fit爆身材！她早前接受《香港01》訪問時就曾大方分享她的減肥方法。

早前的湯洛雯一度體重失控超過120磅，及後她就向中醫尋找建議， 中醫師就把月經減肥法推介給她。該中醫指女性月經之後的第5天開始至第14天這10天是「減肥黃金期」，新陳代謝會加快，所以這段時間節食配合做運動，戒零食、甜品，減肥效果最顯着。

因為這段時間身體分泌大量雌激素，能夠加快吸收和消耗體內的碳水化合物、脂肪、蛋白質，而且女性在這段時間內會覺得充滿活力，是做運動的最佳時期。除此之外，靚湯還會計算身高體重指數（又稱身體質量指數，英文為Body Mass Index，簡稱BMI）來進食，她每日可以攝取1300卡路里，超過會反彈。早餐吃雞蛋和西柚，中午吃澱粉質，晚上吃肉類。她會在「黃金10日」內每天減少200個卡路里。這才令她成功從肥湯變瘦湯！

6大極速減肥法 邊種最啱你？

除了湯洛雯的月經減肥法外，還有很多種可以快速減肥的方法， 你適合哪一種呢？

水煮蛋減肥法

早年由健康網站Healthy Food Team提出，指能幫助改善新陳代謝，燃燒脂肪，不需捱餓，不會復胖。

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方法：每天吃二至四顆水煮蛋 ， 以及適量蔬果雞肉。

需時：2周內可減11公斤。

缺點：熱量極低並不足以應付日常消耗，營養師建議每天添加1-2份整全性高及低升糖指數的優質碳水化合物。

華御結減肥法

由香港營養師所設計，平均每日不超過1,500卡。

YouTuber雅軒實試華御結餐單共7天，共減去2.6公斤，可算是非常顯著。（YouTube影片截圖：雅軒Kinki KB Lam）

方法：每天按餐單吃指定的華御結飯團及食物飲品。

需時：有YouTuber實試後，1周內減了5磅。

缺點：貴。

減醣減肥法

由前港姐陳倩揚所推廣，不但多次與傳媒分享瘦身食譜和餐單，更與一眾網民齊齊減肥互相勉勵。

陳倩揚生完第二胎後，體重高峰期達135磅，其後憑減醣餐單降至110磅，並且不反彈。（《香港01》資料圖片，陳倩揚提供）

方法：減醣，即是少食澱粉質和糖，但並非完全戒掉。餐單沒有指定每餐必需吃什麼，只要符合某個類別就可，揀啱食物、計好分量，即好自由安排餐單食物。

需時：陳倩揚減醣3個月減25磅。

缺點：需要每天花心思準備食物。

4週減肥法

由韓國爆紅到小紅書，有指效果顯著也不易復胖。

+ 11

方法：按餐單指引進食及運動喝水。

需時：有韓國網友自己指一個月減7公斤。

缺點：需要按指引嚴格進行。

番茄減肥法

由台灣婦產科醫師蔡鋒博所分享，以熱量低、容易有飽足感的番茄來減重，同時搭配「減少食量、增加運動」的方法。

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方法：每當腹中飢餓，就將番茄切片，用微波爐熱2分鐘，配溫開水一起吃，約2顆中等大小的番茄就能令飽腹。

需時：蔡鋒博醫師1個月減了11公斤。

缺點：食物選擇較少。