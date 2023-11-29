海鮮過敏｜甲殼類敏感與是否新鮮有關？中醫揭致敏3原因關熬夜事!

你有過敏的煩惱嗎？有些人會對甲殼類食物過敏， 又有些人會對堅果過敏，中醫師怎樣看食物敏感的呢？敏感又有什麼原因？



甲殼類敏感同新唔新鮮有關！新鮮海產不易致敏

吃蝦蟹不適過敏起紅疹你有沒有試過？秋冬是吃海鮮的季節，偏偏卻對海鮮過敏，但為什麼有時會嚴重些？有時症狀又會較輕微？近日台灣昌盛堂的張凱傑中醫師，就在其社交平台上， 分享了從中醫角度看待過敏的問題，原來甲殼類過敏和食材是否新鮮有很大的關係。

甲殼類敏感同新唔新鮮有關！（istockphoto）

張凱傑中醫指，食物過敏是吃到過敏原所引發的現象。甲殼類動物會在死亡後，產生原肌球蛋白，這種蛋白是造成過敏的主要成分，而新鮮的甲殼類，如新鮮蝦等，它們原肌球蛋白相對低，所以食用時過敏機率亦會降低很多。

過敏3大原因 熬夜都有關

過敏與否其實跟當下身體狀況亦息息相關，張凱傑中醫補充，食物過敏只是一種可能，熬夜、睡眠不足、生理期或有輕微感冒等情況，皆有可能誘發過敏反應。而造成過敏情況主因有三：

熬夜、睡眠不足、生理期或有輕微感冒等情形，皆有可能誘發過敏反應（istockphoto）

1.遺傳：如果父母親其中一人有過敏體質，則小孩有三分之一的機率有過敏體質。父母兩人都有過敏體質，則小孩有60％的機率有過敏體質。



2.過敏原：過敏原包含吸入性(例如塵蟎、黴菌、動物毛皮、花粉等)、食入性過敏原(牛奶、蛋白、海鮮、花生、食品添加物等)、藥物過敏原(注射或口服藥物)、接觸性過敏原(清潔劑、化妝品等)。



3.環境：家中的地毯、沙發的棉質坐墊等家具縫隙，容易堆積脫落的皮屑，引起塵蟎滋生，掉落的食物碎屑、黴菌等，皆容易導致身體的免疫系統過度反應，引發種種過敏症狀。



過敏原是有可能隨身體狀態而改變的（istockphoto）

張凱傑中醫引用《黃帝內經》指：「正氣存內，邪不可干，避其毒氣」，人的正氣如果不足，外邪就會侵入，這就是中醫角度過看過敏的成因。因此在生活中應避免刺激和誘發因素，才能緩解發作症狀，加強對環境的適應力和抵抗力。此外，他還提醒，過敏原是有可能隨身體狀態而改變的，例如原本會對堅果過敏但海鮮不會，變成對海鮮也會過敏。因此提醒所有對食物會過敏的族群，吃蝦吃海鮮時也應適量並留意身體狀況。

參考資料：昌盛堂的張凱傑中醫師