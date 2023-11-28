日本爆禽流感！1縣禽肉及蛋停進口！梅林午餐肉脂肪量超標籤逾2倍

食物環境衞生署食物安全中心公告，有預先包裝午餐肉樣本不符營養標籤規定，其總脂肪量超過營養標籤表示的兩倍多；另外日本佐賀縣則爆發高致病性H5禽流感，食安令暫停進口禽肉外，雞蛋也不幸免。



本年首9個月日本進口逾2億隻禽蛋

食物安全中心昨日（27日）公佈，日本佐賀縣禽肉及禽類產品需暫停進口。日本農林水產省通報，指日本佐賀縣爆發高致病性H5禽流感，現時食安中心已指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品包括雞蛋等。

根據食安中心資料，今年首九個月本港從日本進口約一千零八十公噸冷藏禽肉及約二億零八十四萬隻禽蛋。目前食安中心已就事件聯絡日本當局，並指會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息。

日本佐賀縣爆H5禽流感（istockphoto）

禽流感潛伏期為7-10日 可致器官衰竭

根據衛生防護中心的資料，禽流感是由主要影響鳥類和家禽，如鷄或鴨等，牠們的流感病毒引致。禽流感的病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痛、嘔吐和腹瀉等，同時它還可引致肺炎、結膜炎等。潛伏期為7-10日，嚴重者可引致呼吸衰竭、多種器官衰竭，甚至死亡。

禽流感潛伏期為7-10日可致器官衰竭 （istockphoto）

衛生防護中心5招防身

雖然人類感染禽流感病毒的情況並不常見，但也因此人體對該病毒的免疫力極低，甚至沒有免疫力。如果禽流感病毒因為有了適應能力，或從人類病毒中獲取某些基因，以致能輕易地在人與人之間傳播，便會出現流感大流行。想要避免這情況，衛生防護中心有5招給市民防身：

要徹底煮熟家禽及蛋類食物。（istockphoto）

1.避免接觸禽鳥及其糞便。

2.出外旅行時，避免到訪家禽市場及農場。

3.要徹底煮熟家禽及蛋類食物。

4.勤洗手，保持雙手清潔。

5.如果有任何不適， 請戴上外科口罩盡快求診， 並告知醫生外遊紀錄。



梅林午餐肉檢測樣本不符營養標籤規定（網上圖片）

梅林午餐肉脂肪量超營養標籤逾2倍 食安令停售

此外，食物安全中心日前（24日）公告，梅林牌午餐肉檢測樣本不符營養標籤規定。涉事的梅林午餐肉其生產商為中糧集團有限公司及中糧工業食品進出口有限公司，淨重198克，相關批次的此日期前最佳為二○二六年二月四日。

梅林午餐肉在營養標籤標明的總脂肪是每一百克含六點六克、飽和脂肪酸是每一百克含二點四克、可獲得的碳水化合物為每一百克含十三點八克。但根據食安中心的檢測結果，其總脂肪量為每一百克含十五點三克超標逾2倍，而飽和脂肪酸亦只有每一百克含六點二克，碳水化合物為一百克含三點九克，全部都和營養標籤不符。

梅林午餐肉檢測樣本不符營養標籤規定（istockphoto）

食物安全中心已呼籲有關商戶停售受影響產品的有關批次，同時指若有足夠證據會提出檢控。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。中心指會繼續跟進事件和採取適當行動。

午餐肉點食更健康？低鈉、低脂、低熱量要揀邊種？

據英國食物標準局，以每100克食物計算，含超過 20 克總脂肪，便屬於高脂；含超過600毫克鈉，便屬於高鈉。而罐頭午餐肉雖然是常見耐放又便宜的comfort food，但同時也被廣泛認為是不健康食物。想要健康一點吃午餐肉， 我們可以怎樣選擇呢？早前「01教煮」記者也進行了檢測：【午餐肉】實檢31款午餐肉8成樣本鈉超標！3大低鈉低脂低卡排名

按圖看總結3大低鈉、3大低脂及3大低熱量的午餐肉︰

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日本佐賀縣爆H5禽流感 禽肉及禽類產品暫停進口

日本佐賀縣爆H5禽流感（istockphoto）

資料來源：食安中心