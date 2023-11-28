芒果王子｜澳洲蘋果芒厚實無絲點揀最甜？護血管助防癌3類人不宜

芒果在11月在超市竟然大賣？其實是一種澳洲的R2E2蘋果芒，果肉厚實而且香甜多汁！芒果營養價值豐富，有護心血管、護眼、助防癌等功效，但有3類人不宜。



芒果在11月份竟然當造？（istockphoto）

澳洲R2E2蘋果芒11月當造！厚實唔酸無芒絲

香港天氣轉涼了，芒果就要暫時退位？錯！11、12月是澳洲芒果登場的日子。澳洲的季節與北半球相反，12月至2月是夏季，因此當地的芒果就成了當造的水果了。澳洲R2E2蘋果芒體型圓碌碌，飽滿壯碩。

澳洲R2E2蘋果芒11月當造！（網上圖片）

澳洲R2E2蘋果芒又稱為大澳芒，是世界聞名的芒果品種，更有芒果王子美稱，每個蘋果芒的重量都在600-1000克之間。成熟的蘋果芒外皮會呈金黃色及漸變的紅，它的口感細膩沒有芒絲同時肉厚實在，味道香甜多汁，沒有酸味只有甜味，而且愈紅愈熟愈甜！惠康超市正在熱賣中，原價$35個，特價$32。

芒果唔濕熱 護膚降血壓6功效

芒果營養豐富，含維他命A、胡蘿蔔素，有很好的抗氧化力，可以保護眼睛、助防癌症。當中的維他命C和鉀，能保護皮膚，還可以預防動脈硬化、降血壓，在中醫角度，它更有清熱生津、解渴利尿、止嘔止暈、促進消化等作用。

我們早前曾有文章為芒果大平反，介紹了芒果其實並不濕熱，且具性平益胃的功效。有中醫指之所以有芒果濕熱的誤解是因為它在中醫食療中屬「發物」，而會有吃芒果後有不適之感，普遍主因是過敏所致。

按圖看芒果6大好處：

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芒果美味富營養惟3類人不宜

芒果。（圖片來源：istock）

芒果營養多而且香甜又美味，不少都被它迷倒。但吃芒果記得每天吃1份即可，最多以2份為限。份量以平常吃飯碗為基準，1份則為裝到8分滿左右。同時因為芒果易上火，中醫提醒大家，如果身體皮膚有傷口、發癢發疹、口角發炎、口內生瘡等情況記得少吃芒果，有氣喘、糖尿病及過敏體質等3大族群，亦建議宜少吃。

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資料來源：麗華生果