生毛蟹撕破保鮮紙逃脫！虐畜、抵食網民反應兩極！新鮮蟹要睇6點

海產當然是新鮮的最美味，近日就有人在網上平台分享，有生毛蟹新鮮到撕破保鮮紙逃脫！網民的反應兩極，有人認為此舉有虐畜之嫌，有人則認為生毛蟹好抵食！海產應怎麼選最新鮮？



日本生毛蟹撕破保鮮紙逃脫！網民：虐畜？抵食？

近日有網民在facebook香港街市魚類海鮮研究社上，轉載了一段由日本荒木鮮魚店上傳的影片。片段中可見生毛蟹相當新鮮，全部的價格都只需1100日圓左右，更有2隻毛蟹不甘被保鮮紙所困，用鉗把保鮮紙撕破逃脫！

日本的生毛蟹轉載香港平台後，引來不少網民的回響！有人認為毛蟹相當抵食而且一定很可口：「毛蟹好正，喺新橋食過一餐毛蟹，真係好正」、「HK$60一隻好平」、「即刻入手，唔好等」、「抵食到呢」、「直接買啦咁新鮮」；但同時有人感到不忍：「虐待生命」、「好殘忍😰」、「好焗」、「求生意志強抵比次機會，甘平可以買泥放生」；也有網友搞笑回覆：「搭長途機都會伸展吓手腳啦」、「咁多人話殘忍差d以為呢個係素食gp」、「嘥晒個發泡膠兜保鮮紙，綁兩條橡筋好過啦，橫掂都走甩」。

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蟹要新鮮睇6點 5款海鮮選購貼士

海鮮營養豐富，新鮮的肉質彈牙鮮甜令人食指大動，但若不慎吃到不新鮮的海鮮，很容易引起嘔吐、腹痛、腹瀉等出現食物中毒症狀。想要選出美味的蟹或其他海鮮，除了選擇如上述般會「逃獄」的外，我們還可以怎樣選出新鮮食材呢？

蟹要新鮮睇6點（istockphoto）

台灣彰化縣衛生局就提出了選購新鮮蟹時，要看的6大關鍵：



1.蟹形完整飽滿

2.蟹腿及蟹鰲硬挺，並與身體牢固連接

3.蟹殼要有光澤，背面呈青色、腹面白色亦要有光澤

4.有重實感及生猛為優

5.新鮮的螃蟹顏色較鮮豔明亮

6.氣味無刺鼻之感同時還有蟹香味為佳

按圖了解5大海產挑選要點︰

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香港食安中心亦提醒市民，不要光顧無牌小販，免貨源來歷不明。選購時留意盛載海鮮的水或器皿是否清潔，買海鮮回家後若非即時處理，應立刻放入雪櫃冷藏，包好後放在下層，熟食的食物則放上層，以免交叉污染。並於一、兩天內享用。

資料來源：香港街市魚類海鮮研究社/日本荒木鮮魚店/台灣彰化縣衛生局