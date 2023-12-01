食物中毒丨日本蘋果園爆食物中毒！12人不適2入ICU 1類蘋果要小心

日本果園爆集體食物中毒！據日本媒體報道，茨城縣的觀光果園「豐田蘋果園」日前發生集體食物中毒事件，事件致12人不適2人入ICU。大腸杆菌可損害腎臟或致命，蘋果蠟又會致癌對人體有害？



日本果園爆集體食物中毒！12人不適 男童老婦入ICU

據日本媒體NHK報道，日本茨城縣的觀光果園「豐田蘋果園」發生了集體食物中毒事件，12名遊客在試吃了果園提供的蘋果後感到不適，出現腹痛、拉肚子、發燒等症狀，其中更有1名6歲男童、1名70多歲老婦狀況危急，需住進ICU。

日本果園爆集體食物中毒！（istockphoto）

大腸桿菌引致 或加工過程中受污染

茨城縣衛生研究所從患者的糞便中檢測出腸道出血性大腸桿菌，相信此次食物中毒是由大腸桿菌所引起。根據縣政府報告指，蘋果本身沒有受到污染，但蘋果園在當日下午提供了一些蘋果給遊客食用，是由工作人員切塊後裝在紙杯中拿給他們。有可能是因其器具、或加工過程中受污染引致。縣政府已經要求園方對設施和器具進行消毒和清潔，目前果園也已經暫停試吃蘋果的活動。

出血性大腸桿菌可損害腎臟或致命 4類食物屬高危

根據食安中心資料，腸道出血性大腸桿菌是「產志賀毒素大腸桿菌」其中一部分的致病性菌株。它除了會令人腹痛和腹瀉外，還可導致腸道黏膜損傷，使人患出血性結腸炎(出血性腹瀉)和溶血尿毒症。溶血尿毒症是受腸道出血性大腸桿菌感染後的嚴重併發症，損害腎臟後可致命。要預防產志賀毒素大腸桿菌感染，記得注意個人及食物衞生，衛生署有5招提醒大家：

出血性大腸桿菌可損害腎臟或致命（istockphoto）

1.處理食物時，應選擇安全的食物原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物及把食物存放於安全溫度。

2.處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。

3.進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上，並維持至少30秒。

4.避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。

5.如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

蘋果蠟會對人有害嗎？

蘋果蠟會對人有害嗎？（istockphoto）

食物中毒事故主角為蘋果，雖然蘋果本身不受污染，但蘋果的另一食安問題同樣令人擔心，那便是果皮上的蠟質，甚至說長期攝取增癌症風險。到底蘋果上面的蘋果蠟能不能吃呢？

蠟塗層分2種 人工果蠟不致癌 工業蠟要小心！

蠟塗層一般分為兩種，一種是人工果蠟，另一種是工業蠟。人工果蠟的成分是從昆蟲或植物中提煉出來的蠟質，例如：蟲膠、蜂蠟、棕櫚蠟等等，都屬於美國食品及藥物管理局FDA認可的食用蠟。由於人工果蠟濃度非常高，所以需要先用水稀釋，讓蠟能夠薄而均勻地塗抹在表皮。一般而言，每個水果平均只有一至兩滴人工果蠟，一加侖的果蠟可以為足足一萬磅柑橘進行打蠟。人工果蠟並不存在致癌物質，加上人體無法消化蠟質，因此果蠟可以直接被排出體外。大家不必過分憂心。

不過，若遇上工業蠟便要小心。為了節省成本，有無良商人或會使用工業蠟代替人工果蠟，工業蠟內含水銀和鉛等有害物質，攝取過多這類蘋果有機會對人體造成傷害，除了不連皮吃，也可參考以下去蠟方法。

按下圖片即看蘋果去蠟5方法：

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資料來源：NHK/食安中心