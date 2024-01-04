脂肪肝｜食太快5大壞處 易膽固醇高/脂肪肝風險增23倍！點食至啱?

脂肪肝的成因原來與進食速度有關？有研究指進食太快不僅易令身體膽固醇過高，脂肪肝風險更高23倍！註冊中醫師許秀欽解釋，造成這種情況的原因有兩個，當中更關膽汁分泌事！



食太快5大壞處 脂肪肝風險高23倍！

食太快會對身體造成負擔（istockphoto）

韓國脂質動脈硬化學會曾發表研究，其中對8,775人用餐時間進行分析，只有10％的人吃飯超過15分鐘，36.2％的人用餐時間在10-15分鐘，其中最常見44.4％的人是用餐5-10分鐘之間。而在15分鐘內用完餐的人其實進食時間屬過短，不但會提升體內膽固醇、使人更易肥胖、胃部負擔變重、有可能造成慢性炎症及令其代謝疾病風險增加外，脂肪肝風險更高出常人23倍！為什麼會造成這種情況呢？筆者特意邀請了註冊中醫師許秀欽為我們解惑。

食太快會對身體造成負擔2大原因 咀嚼次數、膽汁都有關

註冊中醫師許秀欽指，食太快會對身體造成負擔有2大原因：

1. 咀嚼次數過少增加器官負擔

當人進食時間過短，狼吞虎嚥地進食時，咀嚼食物的次數就會變少，這除了會令食物停在胃中的時間變長，令胃部負擔變重外，同時因為要處理未經咀嚼好食糜，亦會令膽汁分泌失調，肝、膽的工作量增加，令脂肪肝風險上升。

2. 進食過快增進食量

中醫師許秀欽指，吃得慢能幫助增加飽足感，原因是吃得慢時，人體飽足的訊息是由中樞神經所發出，人只要進食了達胃容量的七、八成便會感到飽滿、飽足；而吃太快而來的滿足感源於條件反射，易令人吃得太多，才會感到滿足。

食物應咀嚼約20-30次 吃正餐需15分鐘以上

食物應長時間咀嚼約20至30次（istockphoto）

韓國國民健康保險醫院的家庭醫學教授崔英恩建議：「食物應長時間咀嚼約20至30次，讓食物變得細碎，同時增加唾液的分泌，使磨碎的食物和唾液充分混合。」故每次進食時記得要咀嚼足夠次數，吃正餐的時間也記得要在15分鐘以上了。