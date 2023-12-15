乙型流感嗜血桿菌感染可致腦膜炎3類人最危！中醫推1湯水健脾去濕

乙型流感嗜血桿菌肆虐，被感染者可引起腦膜炎、肺炎、敗血病等，有三類人被感染率最高。中醫介紹1湯水可幫助預防。



乙型流感嗜血桿菌可致腦膜炎、肺炎

感染乙型流感嗜血桿菌演變成腦膜炎居多，其次為肺炎、會咽炎、咽喉炎、敗血症、蜂窩組織炎、關節炎、心包炎和骨髓炎，細菌入血也可見同時出現。腦膜炎的病死率高，幸存者可併發嚴重的神經系統後遺症，常繼發於流感、麻疹、百日咳和肺結核等感染，特別是呼吸道感染，造成呼吸困難。

乙型流感嗜血桿菌屬「溫病」起病急轉變快

註冊中醫師何慧欣指，乙型流感嗜血桿菌感染人體後，多數出現腦膜炎肺炎、細菌入血等，病情發展迅速，出現高燒、呼吸困難、抽搐、頸強直等急性熱病的症狀，可以將之感染視為「溫病」。因為兩者都有起病急驟、轉變較快，多數具有程度不等的傳染性、流行性等共同表現。可以根據發病時的時節及發病特徵，將之分類為「溫病」中的風溫、春溫等去辨證治療。

乙型流感嗜血桿菌感染兒童居多（istockphoto）

乙型流感嗜血桿菌 3類人最高危

根據衛生署的資料，乙型流感嗜血桿菌感染兒童居多。當機體免疫力下降後會引起多器官組織的侵襲性感染，流感嗜血桿菌感染導致 5 歲以下兒童死亡的主要原因。而除了幼兒外，還有2類人群屬高危：

1. 5 歲以下兒童

2.免疫力不足的人士

3.患有長期慢性呼吸道疾病的人士

在本港也有多宗關於乙型流感嗜血桿菌的感染案例，當中更有死亡個案。

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對嬰幼兒最有效的預防細菌感染的食物是母乳（istockphoto）

中醫教飲用母乳 最有效預防嬰幼兒感染

乙型流感嗜血桿菌最容易感染的是五歲以下的嬰幼兒，一般多發生在三個月至五歲之間。由於初出世的嬰兒，在頭兩個月仍然有母體的抗體在身體，故不易感染。其後因為嬰幼兒仍未發展出完整的抵抗力，所以容易受到感染，何慧欣中醫師指，對嬰幼兒最有效的預防細菌感染的食物，應是母乳，故此母乳餵哺在這個時間顯得尤其重要。此外，何醫師還推介飲用一款湯水——黃芪茯神響螺湯。

黃芪茯神響螺湯有助預防乙型流感嗜血桿菌 （istockphoto）

黃芪茯神響螺湯

材料：



黃芪15克、炒麥芽30克(包）、茯神15克、石斛15克、杞子15克、白扁豆15克、赤小豆15克、冰鮮響螺頭2個、瘦肉200克

功效：健脾去濕 益氣養陰



做法：



1.先將瘦肉洗乾淨後，將瘦肉和冰鮮螺頭切件氽水備用。

2.準備8碗水，煲滾後加入以上所有材料，水滾後轉細火，煲大概兩小時，調味後即可飲用。

資料來源：何慧欣中醫師