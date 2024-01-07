骨質疏鬆｜70歲因1飲食習慣嚴重骨鬆 補鈣都冇用！332自我檢測法

一名患者因家族三高病史，飲食清淡甚至肉類也不碰，做骨密度檢查發現「嚴重骨質疏鬆」。醫師表示，烹煮青菜時，長期僅用水煮，會導致許多營養攝取不足。



台灣復健科醫師陳昭蓉在《健康好生活》節目中分享，骨質疏鬆是一種無聲無息的流行病，發現時通常是因為骨折了。為了預防疾病，許多人在飲食上也會特別留意，但隨意自行調配並不代表是正確習慣。

4招存骨本（按圖看清👇👇👇）

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陳昭蓉提到，先前台灣一名70歲病人因為家族有三高病史，所有食物的料理方式都十分清淡，甚至肉也不吃。後來做了骨質密度檢查，數值是-3，已是非常嚴重的骨質疏鬆。但病人不解，鈣和D3都有補充，為什麼還有骨鬆問題。醫師細問病人的飲食後，提及「燙青菜」其實是雙失，不只沒吃到水溶性維他命，未使用油拌炒，也導致脂溶性維他命吃不到。

陳昭蓉說明，維他命K主要來源包括豬肝、青瓜、橄欖油、椰菜花、蛋黃、菠菜和紅蘿蔔等。醫師表示，當骨頭成型時，維他命D3是將腸子吸收的鈣，輔助放進血管；而維他命K則是扮演著，讓鈣質可成功在骨頭沉積的角色，因此同樣是不可或缺的營養素。不過，陳昭蓉提醒，有些心律不整者，醫師用藥時會使用抗凝血劑，避免產生血栓，維他命K剛好是相反作用；若長期吃抗凝血劑，在吃深色蔬菜也要留意避開抵銷作用。

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陳昭蓉分享「簡易自測骨鬆」方式，也就是「332」口訣。第一個3是「身高矮了3公分以上。」第二個3則是「身體靠牆，後腦杓與牆距離3公分以上。」這也代表有駝背跡象；至於最後一個2是「肋骨下緣與骨盆間距2公分以下。」若出現上述情況時，也意味著骨鬆機率較高。

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